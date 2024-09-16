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لافروف يجري محادثات مع نظيره المصري في موسكو... فيديو
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https://sarabic.ae/20240916/أول-تعليق-من-نتنياهو-على-محاولة-اغتيال-ترامب-الثانية-1092758867.html
أول تعليق من نتنياهو على محاولة اغتيال ترامب الثانية
أول تعليق من نتنياهو على محاولة اغتيال ترامب الثانية
سبوتنيك عربي
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على المحاولة الثانية لاغتيال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T08:43+0000
2024-09-16T08:43+0000
دونالد ترامب
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بنيامين نتنياهو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن نتنياهو قد أعرب عن صدمته وزوجته سارة، من محاولة الاغتيال الثانية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وبأنه شعر بالارتياح لسماع فشلها.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "لا يمكن الاستناد إلى الحظ في كل محاولة للاغتيال"، معربًا عن أمله في اتخاذ جميع الإجراءات لضمان عدم حدوث عملية اغتيال مرة أخرى.وتعتقد السلطات الأمريكية أن "حادث إطلاق النار بالقرب من نادي الغولف الخاص بالمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي وقع أمس الأحد، في فلوريدا، كان محاولة فاشلة لاغتياله".وأكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ليل الأحد/ فجر اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب من مكان وجوده".وقال ترامب، في بيان، بعد إطلاق النار عليه: "أنا بخير وبصحة جيدة.. لن يوقفني شيء.. لن أستسلم أبدا".
https://sarabic.ae/20240916/ماسك-يعلق-على-المحاولة-الثانية-لاغتيال-ترامب-1092753915.html
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دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

أول تعليق من نتنياهو على محاولة اغتيال ترامب الثانية

08:43 GMT 16.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
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علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على المحاولة الثانية لاغتيال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن نتنياهو قد أعرب عن صدمته وزوجته سارة، من محاولة الاغتيال الثانية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وبأنه شعر بالارتياح لسماع فشلها.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "لا يمكن الاستناد إلى الحظ في كل محاولة للاغتيال"، معربًا عن أمله في اتخاذ جميع الإجراءات لضمان عدم حدوث عملية اغتيال مرة أخرى.
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
ماسك يعلق على المحاولة الثانية لاغتيال ترامب
05:26 GMT
وتعتقد السلطات الأمريكية أن "حادث إطلاق النار بالقرب من نادي الغولف الخاص بالمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي وقع أمس الأحد، في فلوريدا، كان محاولة فاشلة لاغتياله".
وأكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ليل الأحد/ فجر اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب من مكان وجوده".
وقال ترامب، في بيان، بعد إطلاق النار عليه: "أنا بخير وبصحة جيدة.. لن يوقفني شيء.. لن أستسلم أبدا".
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