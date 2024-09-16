https://sarabic.ae/20240916/أول-تعليق-من-نتنياهو-على-محاولة-اغتيال-ترامب-الثانية-1092758867.html

أول تعليق من نتنياهو على محاولة اغتيال ترامب الثانية

أول تعليق من نتنياهو على محاولة اغتيال ترامب الثانية

سبوتنيك عربي

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على المحاولة الثانية لاغتيال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات... 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T08:43+0000

2024-09-16T08:43+0000

2024-09-16T08:43+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن نتنياهو قد أعرب عن صدمته وزوجته سارة، من محاولة الاغتيال الثانية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وبأنه شعر بالارتياح لسماع فشلها.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "لا يمكن الاستناد إلى الحظ في كل محاولة للاغتيال"، معربًا عن أمله في اتخاذ جميع الإجراءات لضمان عدم حدوث عملية اغتيال مرة أخرى.وتعتقد السلطات الأمريكية أن "حادث إطلاق النار بالقرب من نادي الغولف الخاص بالمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي وقع أمس الأحد، في فلوريدا، كان محاولة فاشلة لاغتياله".وأكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ليل الأحد/ فجر اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب من مكان وجوده".وقال ترامب، في بيان، بعد إطلاق النار عليه: "أنا بخير وبصحة جيدة.. لن يوقفني شيء.. لن أستسلم أبدا".

https://sarabic.ae/20240916/ماسك-يعلق-على-المحاولة-الثانية-لاغتيال-ترامب-1092753915.html

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