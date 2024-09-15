https://sarabic.ae/20240915/حماس-توسيع-الحرب-خطوة-غبية-تعني-أن-نتنياهو-يقود-إسرائيل-لكارثة-محققة-1092738070.html

"حماس": توسيع الحرب خطوة غبية تعني أن نتنياهو يقود إسرائيل لكارثة محققة

"حماس": توسيع الحرب خطوة غبية تعني أن نتنياهو يقود إسرائيل لكارثة محققة

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، بأن "توسيع الحرب إلى جبهات أخرى خطوة غبية تعني أن نتنياهو يقود... 15.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-15T13:33+0000

2024-09-15T13:33+0000

2024-09-15T13:33+0000

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وقال أبو عبيدة في قناته على "تلغرام": "نبارك العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم واستهدفت هدفاً عسكرياً قرب "تل أبيب"، كما نثمن وقفة الشعب اليمني العزيز إلى جانب إخوانه في فلسطين واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل ذلك".وتابع: "الكيان الصهيوني الذي ما زال غارقاً في وحل غزة، والذي يفشل اليوم هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، لهو أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها آلاف الصواريخ والكثير من المفاجآت، وإن خطوة غبية كهذه ستعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة".وشهد وسط إسرائيل ومحيط تل أبيب، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، حالة من الذعر إثر دوي صفارات الإنذار.وبعدها بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اكتشاف صاروخ "أرض-أرض" أُطلق من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شنّ هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

https://sarabic.ae/20240915/انصار-الله-تنفذ-عملية-عسكرية--ضد-هدف-عسكري-إسرائيلي-بصاروخ--باليستيّ-جديدٍ-فرطِ-صوتي-1092730562.html

https://sarabic.ae/20240915/نتنياهو-على-الحوثيين-أن-يعلموا-أنهم-سيدفعون-ثمنا-باهظا-1092732876.html

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أخبار اليمن الأن, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم