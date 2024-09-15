https://sarabic.ae/20240915/صحيفة-إسرائيلية-تكشف-مفاجأة-من-الذين-انضموا-للقتال-في-غزة-ومن-أين-أتو-1092728357.html
صحيفة إسرائيلية تكشف مفاجأة: من الذين انضموا للقتال في غزة ومن أين أتوا؟
صحيفة إسرائيلية تكشف مفاجأة: من الذين انضموا للقتال في غزة ومن أين أتوا؟
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن تجنيد تل أبيب لأفراد غير إسرائيليين في الحرب الدائرة بقطاع غزة، مقابل منحهم حق الإقامة داخل البلاد. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T06:50+0000
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ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي "يقدم لطالبي اللجوء الأفارقة المساعدة في الحصول على وضع إقامة دائم في إسرائيل، مقابل مشاركتهم بالمجهود الحربي في غزة، والمخاطرة بحياتهم".وأفصح مسؤولون بالجيش الإسرائيلي، في تصريحات للصحيفة شريطة عدم الإفصاح عن هويتهم، أن "المشروع يسير بطريقة منظمة، بتوجيه من المستشارين القانونيين للجيش، لكن دون أي مراعاة للجانب الأخلاقي لتجنيد طالبي اللجوء".وبحسب الصحيفة، فإنه "لم يمنح أي من طالبي اللجوء الذين شاركوا في الحرب صفة رسمية".يشار إلى أن هناك نحو 30 ألف طالب لجوء أفريقي يعيشون في إسرائيل، معظمهم من الشباب، كما يتمتع نحو 3500 سوداني بوضع مؤقت تمنحه السلطات القضائية، في انتظار البت في طلباتهم للحصول على إقامة، بحسب الصحيفة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن مقتل نحو 41 ألف قتيل و94 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في تعداد المفقودين.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240914/جنرال-إسرائيلي-سابق-بلادنا-تنزف-وعالقة-في-غزة--1092709317.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أفريقيا, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أفريقيا, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
صحيفة إسرائيلية تكشف مفاجأة: من الذين انضموا للقتال في غزة ومن أين أتوا؟
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن تجنيد تل أبيب لأفراد غير إسرائيليين في الحرب الدائرة بقطاع غزة، مقابل منحهم حق الإقامة داخل البلاد.
ونقلت صحيفة
"هآرتس" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي "يقدم لطالبي اللجوء الأفارقة المساعدة في الحصول على وضع إقامة دائم في إسرائيل، مقابل مشاركتهم بالمجهود الحربي في غزة، والمخاطرة بحياتهم".
وأفصح مسؤولون بالجيش الإسرائيلي، في تصريحات للصحيفة شريطة عدم الإفصاح عن هويتهم، أن "المشروع يسير بطريقة منظمة، بتوجيه من المستشارين القانونيين للجيش، لكن دون أي مراعاة للجانب الأخلاقي لتجنيد طالبي اللجوء".
وبحسب الصحيفة، فإنه "لم يمنح أي من طالبي اللجوء الذين شاركوا في الحرب صفة رسمية".
يشار إلى أن هناك نحو 30 ألف طالب لجوء أفريقي يعيشون في إسرائيل، معظمهم من الشباب، كما يتمتع نحو 3500 سوداني بوضع مؤقت تمنحه السلطات القضائية، في انتظار البت في طلباتهم للحصول على إقامة، بحسب الصحيفة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن مقتل نحو 41 ألف قتيل و94 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في تعداد المفقودين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.