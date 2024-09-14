https://sarabic.ae/20240914/جنرال-إسرائيلي-سابق-بلادنا-تنزف-وعالقة-في-غزة--1092709317.html

جنرال إسرائيلي سابق: بلادنا تنزف وعالقة في غزة

جنرال إسرائيلي سابق: بلادنا تنزف وعالقة في غزة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، الجنرال يسرائيل زيف، اليوم السبت، بأن بلاده تنزف وما تزال عالقة في قطاع غزة، بحسب قوله. 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T11:34+0000

2024-09-14T11:34+0000

2024-09-14T11:34+0000

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ونشر الجنرال يسرائيل زيف، مقالا مطولا في القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله أن "استمرار القتال في غزة دون استبدال نظام حركة حماس لا يؤدي إلى أي نتائج حقيقية ويكلف جنود الجيش الإسرائيلي حياتهم".وأفاد زيف بأن "حيلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالبقاء في محور فيلادلفيا الواقع بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لا معنى لها لأنه لا يوجد أي نفق نشط على الإطلاق".وشدد الجنرال الإسرائيلي السابق على أن كلا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في "سباق بشأن من يتسبب بحرب شاملة تعيد احتلال الضفة الغربية وتطيح بالسلطة الفلسطينية، كما أن إسرائيل تعيش حالة حرب استنزاف في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني".وفي السياق نفسه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف مخازن التسليح والطوارئ التابعة للواء المدفعي والصواريخ الدقيقة "282" التابع للجيش الإسرائيلي، شمال غرب بحيرة طبريا.وقال الحزب، في بيان، إن عناصره استهدفت مخازن التسليح والطوارئ التابعة لقاعدة "282" في يفتاح إليفليط، بعشرات الصواريخ من طراز "كاتيوشا"، مضيفا أن هذه العملية "جاءت رداً على ‌‏‌‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏كفرمان، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240914/حزب-الله-يعلن-استهداف-الفيلق-الشمالي-الإسرائيلي-وقاعدة-282-قرب-بحيرة-طبريا-1092705912.html

https://sarabic.ae/20240910/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-انتهاء-تدريب-القوات-تمهيدا-لعملية-برية-في-لبنان-1092587967.html

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