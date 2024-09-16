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ماسك يعلق على المحاولة الثانية لاغتيال ترامب
ماسك يعلق على المحاولة الثانية لاغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
علّق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الاثنين، على محاولة اغتيال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T05:26+0000
2024-09-16T05:26+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
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وكتب ماسك عبر صفحته الخاصة على منصة "إكس"، معلقا على المحاولة المتكررة لاغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، قائلا: "ولا أحد يحاول حتى قتل بايدن (جو الرئيس الأمريكي)، أو كامالا (هاريس نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية).وأضاف ماسك أنه "على الرغم من عدم وجود محاولات لاغتيال جو بايدن، إلا أن رئيس الولايات المتحدة الحالي تحوّل في كل الأحوال إلى جثة متحركة".وفي وقت سابق من ليل الأحد/ فجر اليوم الاثنين، أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، عقب حادثة إطلاق نار بالقرب من نادي الغولف الخاص به، أنه بخير.وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، قوله: "سمعت طلقات نارية بالقرب مني، قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمعوا هذا أولا، أنا بخير وبصحة جيدة".وأكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب من مكان وجوده".وأشارت تقارير صحفية أمريكية، أن ترامب، كان يلعب الغولف في ناديه في ويست بالم بيتش، حينما أقدم شخصان على تبادل إطلاق النار خارج النادي.إطلاق نار في محيط إقامة دونالد ترامب.. والشرطة تصدر بيانا عاجلاوأكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، على اطّلاع بالحادث الأمني قرب ملعب ترامب الدولي للغولف، حيث كان يتواجد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.وتعرض ترامب لإصابة في أذنه بعد إطلاق نار عليه خلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا، قبل شهرين.
https://sarabic.ae/20240915/أول-تعليق-من-ترامب-بعد-محاولة-الاغتيال-الثانية-له-1092749390.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب

ماسك يعلق على المحاولة الثانية لاغتيال ترامب

05:26 GMT 16.09.2024
© AP Photo / Susan Walshإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
علّق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الاثنين، على محاولة اغتيال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، للمرة الثانية على التوالي، بطرح سؤال بشأن عدم محاولة اغتيال أو قتل أحد الديمقراطيين، بحسب قوله.
وكتب ماسك عبر صفحته الخاصة على منصة "إكس"، معلقا على المحاولة المتكررة لاغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، قائلا: "ولا أحد يحاول حتى قتل بايدن (جو الرئيس الأمريكي)، أو كامالا (هاريس نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية).
وأضاف ماسك أنه "على الرغم من عدم وجود محاولات لاغتيال جو بايدن، إلا أن رئيس الولايات المتحدة الحالي تحوّل في كل الأحوال إلى جثة متحركة".
وفي وقت سابق من ليل الأحد/ فجر اليوم الاثنين، أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، عقب حادثة إطلاق نار بالقرب من نادي الغولف الخاص به، أنه بخير.
دونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
أول تعليق من ترامب بعد محاولة الاغتيال الثانية له
أمس, 21:54 GMT
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، قوله: "سمعت طلقات نارية بالقرب مني، قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمعوا هذا أولا، أنا بخير وبصحة جيدة".
وأضاف: "لن يوقفني شيء، لن أستسلم أبدا".
وأكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب من مكان وجوده".
وأشارت تقارير صحفية أمريكية، أن ترامب، كان يلعب الغولف في ناديه في ويست بالم بيتش، حينما أقدم شخصان على تبادل إطلاق النار خارج النادي.
إطلاق نار في محيط إقامة دونالد ترامب.. والشرطة تصدر بيانا عاجلا
وأكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، على اطّلاع بالحادث الأمني قرب ملعب ترامب الدولي للغولف، حيث كان يتواجد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وتعرض ترامب لإصابة في أذنه بعد إطلاق نار عليه خلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا، قبل شهرين.
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