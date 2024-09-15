https://sarabic.ae/20240915/إطلاق-نار-بمحيط-إقامة-دونالد-ترامب-والشرطة-تصدر-بيانا-عاجلا---عاجل--1092748054.html
إطلاق نار في محيط إقامة دونالد ترامب.. والشرطة تصدر بيانا عاجلا
إطلاق نار في محيط إقامة دونالد ترامب.. والشرطة تصدر بيانا عاجلا
سبوتنيك عربي
أعلنت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، أن إطلاق نار حدث في محيط إقامة ترامب. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T19:19+0000
2024-09-15T19:19+0000
2024-09-15T19:38+0000
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وأوضحت حملة ترامب إن "الرئيس السابق بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان وجوده".من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "جهاز الخدمة السرية استجاب لحادث إطلاق النار الذي لم يكن يستهدف ترامب"، مؤكدة أنه "كان يلعب الجولف في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، أثناء تبادل شخصين إطلاق النار خارج النادي".وأضافت أن "ترامب بخير ويحقق في حادثة بالقرب من مكان وجوده"، مشيرة إلى أن "البيت الأبيض أكد إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث الأمني قرب مضمار الجولف الخاص بترامب، والرئيس يشعر بارتياح لسلامته".وسبق أن شهد تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا في يوليو/ تموز الماضي، إطلاق أعيرة نارية وأصيب في أذنه في محاولة اغتيال.
https://sarabic.ae/20240805/موسكو-تعلق-على-تفاصيل-مثيرة-جدا-تم-الكشف-عنها-حول-محاولة-اغتيال-ترامب-1091443040.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إطلاق نار في محيط إقامة دونالد ترامب.. والشرطة تصدر بيانا عاجلا
19:19 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 19:38 GMT 15.09.2024)
أعلنت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، أن إطلاق نار حدث في محيط إقامة ترامب.
وأوضحت حملة ترامب إن "الرئيس السابق بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان وجوده".
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "جهاز الخدمة السرية استجاب لحادث إطلاق النار الذي لم يكن يستهدف ترامب"، مؤكدة أنه "كان يلعب الجولف في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، أثناء تبادل شخصين إطلاق النار خارج النادي".
وأضافت أن "ترامب بخير ويحقق في حادثة بالقرب من مكان وجوده"، مشيرة إلى أن "البيت الأبيض أكد إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث الأمني قرب مضمار الجولف الخاص بترامب، والرئيس يشعر بارتياح لسلامته".
وسبق أن شهد تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا في يوليو/ تموز الماضي، إطلاق أعيرة نارية
وأصيب في أذنه في محاولة اغتيال.