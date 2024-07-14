https://sarabic.ae/20240714/بايدن-يتحدث-إلى-ترامب-ويقطع-إجازته-بعد-محاولة-الاغتيال-1090777876.html

بايدن يتحدث إلى ترامب ويقطع إجازته بعد محاولة الاغتيال

بايدن يتحدث إلى ترامب ويقطع إجازته بعد محاولة الاغتيال

سبوتنيك عربي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب بعد إصابته في محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي. 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T06:20+0000

2024-07-14T06:20+0000

2024-07-14T06:20+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية، يوم السبت، عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "هذا المساء، تحدث الرئيس بايدن إلى الرئيس السابق ترامب".وأضاف أن بايدن سيتلقى من مسؤولي إنفاذ القانون، صباح الأحد، إحاطة محدثة بشأن الواقعة.ووفقا لوسائل الإعلام، قطع الرئيس الأمريكي جو بايدن إجازته وعاد إلى واشنطن على خلفية محاولة اغتيال ترامب.وكان مقررا أن يمضي بايدن عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته في ريهوبوث بيتش في ولاية ديلاوير.وكان بايدن قد أصدر بيانا قال فيه إنه "يشعر بارتياح لتبلغه بأن دونالد ترامب آمن وبخير وبصحة جيدة بعد إطلاق نار خلال تجمع انتخابي".وأضاف بايدن أنه "ممتن لسماع أنه بخير وبصحة جيدة. أنا أصلي من أجله ومن أجل أسرته ومن أجل من كانوا في التجمع ونحن في انتظار المزيد من المعلومات".وتابع: "أنا وجيل (زوجة بايدن) نشعر بالامتنان لجهاز الخدمة السرية لتوفير الحماية له.. لا مكان لهذا النوع من العنف في الولايات المتحدة وعلينا أن نتحد كأمة واحدة لإدانة هذا الأمر".وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي، أمس السبت، في بنسلفانيا إلى محاولة اغتيال بعد إطلاق أعيرة نارية.وبعد الحادثة، انتشرت صور لترامب وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى، حيث كان محاطا برجال أمن.

https://sarabic.ae/20240714/ترامب-في-أول-ظهور-بعد-ساعات-من-نجاته-من-محاولة-اغتيال-فيديو-1090777259.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار