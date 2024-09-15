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عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
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لبنان والعالم
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13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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قوانين الاقتصاد
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أول تعليق من ترامب بعد محاولة الاغتيال الثانية له
أول تعليق من ترامب بعد محاولة الاغتيال الثانية له
سبوتنيك عربي
أكد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، عقب حادثة إطلاق نار بالقرب من نادي الغولف الخاص به ليل الأحد/الاثنين، أنه بخير. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T21:54+0000
2024-09-15T21:54+0000
ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
اغتيال
محاولة اغتيال
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله، "سمعت طلقات نارية بالقرب مني، قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمعوا هذا أولا: أنا بخير وبصحة جيدة".وأكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب مكان وجوده".وأشارت تقارير صحفية أمريكية، أن ترامب كان يلعب الغولف في ناديه في ويست بالم بيتش، حينما أقدم شخصان على تبادل إطلاق النار خارج النادي.وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على إطلاع بالحادث الأمني قرب ملعب ترامب الدولي للغولف، حيث كان يتواجد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.وتعرض ترامب لإصابة في أذنه بعد إطلاق نار عليه خلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا، قبل شهرين.
https://sarabic.ae/20240915/إطلاق-نار-بمحيط-إقامة-دونالد-ترامب-والشرطة-تصدر-بيانا-عاجلا---عاجل--1092748054.html
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ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اغتيال, محاولة اغتيال
ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اغتيال, محاولة اغتيال

أول تعليق من ترامب بعد محاولة الاغتيال الثانية له

21:54 GMT 15.09.2024
© AP Photo / Alex Brandonدونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024
دونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أكد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، عقب حادثة إطلاق نار بالقرب من نادي الغولف الخاص به ليل الأحد/الاثنين، أنه بخير.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله، "سمعت طلقات نارية بالقرب مني، قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمعوا هذا أولا: أنا بخير وبصحة جيدة".

وأضاف: "لن يوقفني شيء. لن أستسلم أبدا".

وأكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب مكان وجوده".
وأشارت تقارير صحفية أمريكية، أن ترامب كان يلعب الغولف في ناديه في ويست بالم بيتش، حينما أقدم شخصان على تبادل إطلاق النار خارج النادي.
دونالد ترامب أذنه تنزف بعد إطلاق نار عليه وسط تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
إطلاق نار في محيط إقامة دونالد ترامب.. والشرطة تصدر بيانا عاجلا
19:19 GMT
وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على إطلاع بالحادث الأمني قرب ملعب ترامب الدولي للغولف، حيث كان يتواجد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وتعرض ترامب لإصابة في أذنه بعد إطلاق نار عليه خلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا، قبل شهرين.
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