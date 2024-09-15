https://sarabic.ae/20240915/أول-تعليق-من-ترامب-بعد-محاولة-الاغتيال-الثانية-له-1092749390.html
أول تعليق من ترامب بعد محاولة الاغتيال الثانية له
أول تعليق من ترامب بعد محاولة الاغتيال الثانية له
سبوتنيك عربي
أكد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، عقب حادثة إطلاق نار بالقرب من نادي الغولف الخاص به ليل الأحد/الاثنين، أنه بخير. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T21:54+0000
2024-09-15T21:54+0000
2024-09-15T21:54+0000
ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
اغتيال
محاولة اغتيال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092598274_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_300be488c09f495126aaa2eda1023d50.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله، "سمعت طلقات نارية بالقرب مني، قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمعوا هذا أولا: أنا بخير وبصحة جيدة".وأكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب مكان وجوده".وأشارت تقارير صحفية أمريكية، أن ترامب كان يلعب الغولف في ناديه في ويست بالم بيتش، حينما أقدم شخصان على تبادل إطلاق النار خارج النادي.وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على إطلاع بالحادث الأمني قرب ملعب ترامب الدولي للغولف، حيث كان يتواجد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.وتعرض ترامب لإصابة في أذنه بعد إطلاق نار عليه خلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا، قبل شهرين.
https://sarabic.ae/20240915/إطلاق-نار-بمحيط-إقامة-دونالد-ترامب-والشرطة-تصدر-بيانا-عاجلا---عاجل--1092748054.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092598274_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_cf7389288658a329225cbfa8ac02fe1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اغتيال, محاولة اغتيال
ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اغتيال, محاولة اغتيال
أول تعليق من ترامب بعد محاولة الاغتيال الثانية له
أكد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، عقب حادثة إطلاق نار بالقرب من نادي الغولف الخاص به ليل الأحد/الاثنين، أنه بخير.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله، "سمعت طلقات نارية بالقرب مني، قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمعوا هذا أولا: أنا بخير وبصحة جيدة".
وأكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب مكان وجوده".
وأشارت تقارير صحفية أمريكية، أن ترامب كان يلعب الغولف في ناديه في ويست بالم بيتش، حينما أقدم شخصان على تبادل إطلاق النار خارج النادي.
وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على إطلاع بالحادث الأمني قرب ملعب ترامب الدولي للغولف، حيث كان يتواجد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وتعرض ترامب لإصابة في أذنه بعد إطلاق نار عليه خلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا، قبل شهرين.