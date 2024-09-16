مرتزقة تابعون للقوات الأوكرانية عملوا على الاتصال بالشخص الذي حاول اغتيال ترامب

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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:51 GMT
9 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:33 GMT
30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240916/مرتزقة-تابعين-للقوات-الأوكرانية-عملوا-على-الاتصال-بالشخص-الذي-حاول-اغتيال-ترامب-1092789118.html
مرتزقة تابعون للقوات الأوكرانية عملوا على الاتصال بالشخص الذي حاول اغتيال ترامب
مرتزقة تابعون للقوات الأوكرانية عملوا على الاتصال بالشخص الذي حاول اغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "سبوتنيك"، عبر تحريها في الموقع الإلكتروني الذي يحتوي على تعليمات الانضمام إلى "الفيلق الأجنبي" الذي يقاتل إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، أن... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T15:49+0000
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ويذكر أن مراسل "سبوتنيك" اكتشف موقعًا على شبكة الإنترنت يُدرج فيه روث كمسؤول اتصال وتم إدراج رقم هاتفه، المرتبطة به حسابات المراسلة الخاصة به.وجاء في نص رابط الموقع الذي يحتوي على اسم روث ومعلومات الاتصال به: "اتصل بي. يمكننا الاتصال وزيارة عدد لا يحصى من الوحدات (في أوكرانيا) التي تحتاج إلى المساعدة".ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت أمس الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية.واعتقلت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا المشتبه به في حادثة إطلاق النار "ريان ويسلي روث"، البالغ من العمر 58 عاما، حيث كان مختبئا في الأدغال، مؤكدة أنه يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.
https://sarabic.ae/20240916/الرسالة-الأخيرة-صديق-المشتبه-به-في-محاولة-اغتيال-ترامب-يكشف-معلومات-مهمة-1092787884.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

مرتزقة تابعون للقوات الأوكرانية عملوا على الاتصال بالشخص الذي حاول اغتيال ترامب

15:49 GMT 16.09.2024 (تم التحديث: 16:25 GMT 16.09.2024)
© Sputnik . stringer / الانتقال إلى بنك الصورالولايات المتحدة وأوكرانيا
الولايات المتحدة وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
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كشفت وكالة "سبوتنيك"، عبر تحريها في الموقع الإلكتروني الذي يحتوي على تعليمات الانضمام إلى "الفيلق الأجنبي" الذي يقاتل إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، أن جهة الاتصال هي الأمريكي رايان ويسلي روث، المشتبه في قيامه بمحاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب.
ويذكر أن مراسل "سبوتنيك" اكتشف موقعًا على شبكة الإنترنت يُدرج فيه روث كمسؤول اتصال وتم إدراج رقم هاتفه، المرتبطة به حسابات المراسلة الخاصة به.
وجاء في نص رابط الموقع الذي يحتوي على اسم روث ومعلومات الاتصال به: "اتصل بي. يمكننا الاتصال وزيارة عدد لا يحصى من الوحدات (في أوكرانيا) التي تحتاج إلى المساعدة".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
"الرسالة الأخيرة"... صديق المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب يكشف معلومات مهمة
15:33 GMT
ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت أمس الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية.
واعتقلت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا المشتبه به في حادثة إطلاق النار "ريان ويسلي روث"، البالغ من العمر 58 عاما، حيث كان مختبئا في الأدغال، مؤكدة أنه يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها16:44 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:35 GMT
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