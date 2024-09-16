https://sarabic.ae/20240916/مرتزقة-تابعين-للقوات-الأوكرانية-عملوا-على-الاتصال-بالشخص-الذي-حاول-اغتيال-ترامب-1092789118.html
مرتزقة تابعون للقوات الأوكرانية عملوا على الاتصال بالشخص الذي حاول اغتيال ترامب
مرتزقة تابعون للقوات الأوكرانية عملوا على الاتصال بالشخص الذي حاول اغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "سبوتنيك"، عبر تحريها في الموقع الإلكتروني الذي يحتوي على تعليمات الانضمام إلى "الفيلق الأجنبي" الذي يقاتل إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، أن... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T15:49+0000
2024-09-16T15:49+0000
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ويذكر أن مراسل "سبوتنيك" اكتشف موقعًا على شبكة الإنترنت يُدرج فيه روث كمسؤول اتصال وتم إدراج رقم هاتفه، المرتبطة به حسابات المراسلة الخاصة به.وجاء في نص رابط الموقع الذي يحتوي على اسم روث ومعلومات الاتصال به: "اتصل بي. يمكننا الاتصال وزيارة عدد لا يحصى من الوحدات (في أوكرانيا) التي تحتاج إلى المساعدة".ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت أمس الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية.واعتقلت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا المشتبه به في حادثة إطلاق النار "ريان ويسلي روث"، البالغ من العمر 58 عاما، حيث كان مختبئا في الأدغال، مؤكدة أنه يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.
https://sarabic.ae/20240916/الرسالة-الأخيرة-صديق-المشتبه-به-في-محاولة-اغتيال-ترامب-يكشف-معلومات-مهمة-1092787884.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
مرتزقة تابعون للقوات الأوكرانية عملوا على الاتصال بالشخص الذي حاول اغتيال ترامب
15:49 GMT 16.09.2024 (تم التحديث: 16:25 GMT 16.09.2024)
كشفت وكالة "سبوتنيك"، عبر تحريها في الموقع الإلكتروني الذي يحتوي على تعليمات الانضمام إلى "الفيلق الأجنبي" الذي يقاتل إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، أن جهة الاتصال هي الأمريكي رايان ويسلي روث، المشتبه في قيامه بمحاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب.
ويذكر أن مراسل "سبوتنيك" اكتشف موقعًا على شبكة الإنترنت يُدرج فيه روث كمسؤول اتصال وتم إدراج رقم هاتفه، المرتبطة به حسابات المراسلة الخاصة به.
وجاء في نص رابط الموقع الذي يحتوي على اسم روث ومعلومات الاتصال به: "اتصل بي. يمكننا الاتصال وزيارة عدد لا يحصى من الوحدات (في أوكرانيا) التي تحتاج إلى المساعدة".
ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت أمس الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية
.
واعتقلت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا المشتبه به في حادثة إطلاق النار "ريان ويسلي روث"، البالغ من العمر 58 عاما، حيث كان مختبئا في الأدغال، مؤكدة أنه يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.