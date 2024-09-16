https://sarabic.ae/20240916/الرسالة-الأخيرة-صديق-المشتبه-به-في-محاولة-اغتيال-ترامب-يكشف-معلومات-مهمة-1092787884.html
"الرسالة الأخيرة"... صديق المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب يكشف معلومات مهمة
"الرسالة الأخيرة"... صديق المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب يكشف معلومات مهمة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن صديقا سابقا للمشتبه به في محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، يدعى ريموس سيرنيا، الذي يعمل صحفيا لصالح... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T15:33+0000
2024-09-16T15:33+0000
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وبحسب التقارير، قال سيرنيا إن رايان ويسلي روث (المشتبه به) أرسل إليه رسالة يطلب فيها المساعدة في الحصول على تأشيرات للمتطوعين الذين يريدون القتال من أجل أوكرانيا، مؤكدا أنه انفصل عنه على خلفية هذه الرسالة، "لأنه سينتهك أخلاقيات الصحافة"، على حد تعبيره.وتابع الصحفي في مقابلته: "ربما كان روث يعتقد أن ترامب ليس صديقًا لأوكرانيا، وأنه في حال فوزه فإن الدعم لأوكرانيا سيتوقف".وأكد سيرنيا أن روث أراد القتال في أوكرانيا لكن "لم تتح له فرصة" بسبب افتقاره إلى الخبرة العسكرية، مضيفا أن "روث في بعض الأحيان يشبه الطفل إلى حد ما، دعنا نقُل أنه عاطفي للغاية".وكانت مواقع إعلامية، تداولت لقطات لمقابلة أجراها روث في عام 2022 مع وسائل إعلام رومانية، تحدث حينها عن آرائه المؤيدة لأوكرانيا في صراعها ضد روسيا، وجهوده لتجنيد مقاتلين أجانب للقتال إلى جانب كييف.ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت أمس الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية.واعتقلت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا المشتبه به في حادثة إطلاق النار "ريان ويسلي روث"، البالغ من العمر 58 عاما، حيث كان مختبئا في الأدغال، مؤكدة أنه يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.
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اخبار, أخبار روسيا, أخبار روسيا وأمريكا, ترامب, دونالد ترامب
اخبار, أخبار روسيا, أخبار روسيا وأمريكا, ترامب, دونالد ترامب
"الرسالة الأخيرة"... صديق المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب يكشف معلومات مهمة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن صديقا سابقا للمشتبه به في محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، يدعى ريموس سيرنيا، الذي يعمل صحفيا لصالح مجلة غربية في رومانيا، كشف عن الرسالة الأخيرة التي تلقاها منه.
وبحسب التقارير، قال سيرنيا إن رايان ويسلي روث (المشتبه به) أرسل إليه رسالة يطلب فيها المساعدة في الحصول على تأشيرات للمتطوعين الذين يريدون القتال من أجل أوكرانيا، مؤكدا أنه انفصل عنه على خلفية هذه الرسالة، "لأنه سينتهك أخلاقيات الصحافة"، على حد تعبيره.
وأوضح سيرنيا أنه "في 14 أغسطس/آب 2023 حاول روث إحضار بعض الأشخاص من آسيا إلى أوكرانيا، لكنهم كانوا بحاجة إلى تأشيرة دخول، والتأشيرة ليست بهذه السهولة، بالطبع كان الأمر خارج نطاق صلاحياتي، لم أستطع مساعدته بأي شكل من الأشكال".
وتابع الصحفي في مقابلته: "ربما كان روث يعتقد أن ترامب ليس صديقًا لأوكرانيا، وأنه في حال فوزه فإن الدعم لأوكرانيا سيتوقف".
وأكد سيرنيا أن روث أراد القتال في أوكرانيا لكن "لم تتح له فرصة" بسبب افتقاره إلى الخبرة العسكرية، مضيفا أن "روث في بعض الأحيان يشبه الطفل إلى حد ما، دعنا نقُل أنه عاطفي للغاية".
وكانت مواقع إعلامية، تداولت لقطات لمقابلة أجراها روث في عام 2022 مع وسائل إعلام رومانية، تحدث حينها عن آرائه المؤيدة لأوكرانيا في صراعها ضد روسيا، وجهوده لتجنيد مقاتلين أجانب للقتال إلى جانب كييف.
ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت أمس الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية
.
واعتقلت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا المشتبه به في حادثة إطلاق النار "ريان ويسلي روث"، البالغ من العمر 58 عاما، حيث كان مختبئا في الأدغال، مؤكدة أنه يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.