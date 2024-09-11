https://sarabic.ae/20240911/نزال-على-تيتانيك-قبل-غرقها-موسكو-تعلق-على-مناظرة-ترامب-وهاريس-----1092601768.html

نزال على تيتانيك قبل غرقها... موسكو تعلق على مناظرة ترامب وهاريس

نزال على تيتانيك قبل غرقها... موسكو تعلق على مناظرة ترامب وهاريس

سبوتنيك عربي

شبهت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، المناظرة الانتخابية الأمريكية بالنزال الذي دار على متن "تيتانيك" قبل 15... 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T08:20+0000

2024-09-11T08:20+0000

2024-09-11T08:20+0000

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جاء هذا خلال مقابلة لزاخاروفا مع وكالة "سبوتنيك"، وردا على سؤال حول الفائز من وجهة نظرها بالمناظرة، قالت زاخاروفا: "إن صياغة السؤال في هذه الظروف وفي هذه الفترة التاريخية غريب إلى حد ما، دعونا نتخيل الوضع بشكل مختلف، وننظر إلى الصورة على نطاق أوسع قليلا".وأضافت زاخاروفا: "سفينة تيتانيك القوية والمكلفة للغاية والمروّج لها بشكل جيد، وعلى متنها تواجد أشخاص وصلوا إلى مستويات عالية في أعمالهم، ودار على متن السفينة نزال بين ملاكمين مشهورين وبعد أن انتهى بدأ الناس يسألون عن الفائز".وشددت زاخاروفا على أنه "ضرب من الجنون أن تستمع لشخصين يناقشان كيف سيعاقبان العالم كله". وتابعت: "سأقول لكم بصراحة، لا أعرف لماذا تعتبرون تلك المناظرة خبرا رئيسيا، المناظرة التي رأيناها ليست أكثر من عرض يؤديه أشخاص من الواضح أنهم لا يتحملون أي مسؤولية عن كلماتهم".وأشارت إلى أن "العالم كله منخرط في الخلاص". وتابعت أن "العالم كله يشكل مفهوم التعددية القطبية، التي تتكون من نفس قوارب النجاة وسترات النجاة. لقد بدأ العالم كله في إنتاجها بشكل عاجل، وطلبها، وخياطتها، وبنائها. العالم كله يفهم أين يندفع كل هذا بسرعة كبيرة".ويواجه المرشح الجمهوري ترامب المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما، قبل أقل من شهرين على إدلاء الأمريكيين بأصواتهم لاختيار رئيسهم يوم الانتخابات، المقرر أن تجري يوم 5 نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.بايدن حول السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لاستهداف عمق روسيا: "نعمل على ذلك"بإجراء جديد.. ترامب يوجه تهديدا صادما للدول التي تنوي التخلي عن الدولار

https://sarabic.ae/20240911/لماذا-اعتبر-ترامب-أن-مناظرته-مع-هاريس-هي-مواجهة-بـثلاثة-ضد-واحد-1092601339.html

https://sarabic.ae/20240911/ترامب-أستطيع-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-وأريد-إنقاذ-الأرواح-1092598431.html

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العالم, أخبار العالم الآن, ماريا زاخاروفا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الانتخابات الأمريكية, الانتخابات الرئاسية الأمريكية