https://sarabic.ae/20240909/بإجراء-جديد-ترامب-يوجه-تهديدا-صادما-للدول-التي-تنوي-التخلي-عن-الدولار-1092549776.html

بإجراء جديد.. ترامب يوجه تهديدا صادما للدول التي تنوي التخلي عن الدولار

بإجراء جديد.. ترامب يوجه تهديدا صادما للدول التي تنوي التخلي عن الدولار

سبوتنيك عربي

صرح المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، باعتزامه فرض تعريفات جمركية على الدول التي تتخلى تدريجيا عن التعامل بالدولار الأمريكي. 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T14:05+0000

2024-09-09T14:05+0000

2024-09-09T14:05+0000

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وأوضح ترامب في كلمة، نقلتها وسائل إعلام أمريكية، ألقاها أمام تجمع بولاية ويسكونسن، أمس الأحد، كشف خلالها عن خطط اقتصادية مرتبطة بمزيد من التشديد في العلاقات التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي، في حال فوزه بالانتخابات.وتوعد ترامب الدول التي تعتزم التخلي عن الدولار في تعاملاتها، بأن الولايات المتحدة لن تتعامل معها تجاريا، وأنها ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على أية سلع قادمة من هذه الدول".تأتي تهديدات ترامب بعد أشهر من مناقشات بينه وبين مستشاريه الاقتصاديين، حول سبل معاقبة الحلفاء أو الخصوم الذين يسعون إلى طرق نشطة للمشاركة في التجارة الثنائية بعملات أخرى غير الدولار.وكان رئيس الوزراء الماليزي، قد صرح العام الماضي، بأن الصين منفتحة على مشروع إنشاء "صندوق نقد آسيوي" لتقليل الاعتماد على الدولار.قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن الصين منفتحة على المحادثات مع ماليزيا بشأن إنشاء هذا الصندوق، مشددا على ضرورة تقليل الاعتماد على الدولار أو صندوق النقد الدولي.وقال أنور للبرلمان الماليزي "عندما التقيت بالرئيس شي جين بينغ، قال على الفور، أشير إلى اقتراح أنور بشأن صندوق النقد الآسيوي، وأرحب بالمناقشات ". هذا وانطلق أنور إلى الصين في زيارة رسمية الأسبوع الماضي.وأضاف أنه لا يوجد سبب يدعو ماليزيا إلى الاستمرار في الاعتماد على الدولار، وإن البنك المركزي الماليزي يعمل بالفعل على تمكين البلدين من التفاوض بشأن المسائل التجارية باستخدام الرنجيت والرنمينبي.وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الماليزي بعد أشهر فقط من مناقشة المسؤولين السابقين في سنغافورة ما ينبغي أن تفعله الاقتصادات في المنطقة للتخفيف من مخاطر الدولار الذي لا يزال قوياً والذي يضعف العملات المحلية ويصبح أداة للعقوبات الاقتصادية.

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