بإجراء جديد.. ترامب يوجه تهديدا صادما للدول التي تنوي التخلي عن الدولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240909/بإجراء-جديد-ترامب-يوجه-تهديدا-صادما-للدول-التي-تنوي-التخلي-عن-الدولار-1092549776.html
بإجراء جديد.. ترامب يوجه تهديدا صادما للدول التي تنوي التخلي عن الدولار
بإجراء جديد.. ترامب يوجه تهديدا صادما للدول التي تنوي التخلي عن الدولار
سبوتنيك عربي
صرح المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، باعتزامه فرض تعريفات جمركية على الدول التي تتخلى تدريجيا عن التعامل بالدولار الأمريكي. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T14:05+0000
2024-09-09T14:05+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091857617_0:0:1510:850_1920x0_80_0_0_2b7ce02dbaa79a7e9d8e7789484fe27e.jpg
وأوضح ترامب في كلمة، نقلتها وسائل إعلام أمريكية، ألقاها أمام تجمع بولاية ويسكونسن، أمس الأحد، كشف خلالها عن خطط اقتصادية مرتبطة بمزيد من التشديد في العلاقات التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي، في حال فوزه بالانتخابات.وتوعد ترامب الدول التي تعتزم التخلي عن الدولار في تعاملاتها، بأن الولايات المتحدة لن تتعامل معها تجاريا، وأنها ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على أية سلع قادمة من هذه الدول".تأتي تهديدات ترامب بعد أشهر من مناقشات بينه وبين مستشاريه الاقتصاديين، حول سبل معاقبة الحلفاء أو الخصوم الذين يسعون إلى طرق نشطة للمشاركة في التجارة الثنائية بعملات أخرى غير الدولار.وكان رئيس الوزراء الماليزي، قد صرح العام الماضي، بأن الصين منفتحة على مشروع إنشاء "صندوق نقد آسيوي" لتقليل الاعتماد على الدولار.قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن الصين منفتحة على المحادثات مع ماليزيا بشأن إنشاء هذا الصندوق، مشددا على ضرورة تقليل الاعتماد على الدولار أو صندوق النقد الدولي.وقال أنور للبرلمان الماليزي "عندما التقيت بالرئيس شي جين بينغ، قال على الفور، أشير إلى اقتراح أنور بشأن صندوق النقد الآسيوي، وأرحب بالمناقشات ". هذا وانطلق أنور إلى الصين في زيارة رسمية الأسبوع الماضي.وأضاف أنه لا يوجد سبب يدعو ماليزيا إلى الاستمرار في الاعتماد على الدولار، وإن البنك المركزي الماليزي يعمل بالفعل على تمكين البلدين من التفاوض بشأن المسائل التجارية باستخدام الرنجيت والرنمينبي.وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الماليزي بعد أشهر فقط من مناقشة المسؤولين السابقين في سنغافورة ما ينبغي أن تفعله الاقتصادات في المنطقة للتخفيف من مخاطر الدولار الذي لا يزال قوياً والذي يضعف العملات المحلية ويصبح أداة للعقوبات الاقتصادية.
https://sarabic.ae/20240830/ترامب-يواجه-دعاوى-قضائية-من-فنانين-بسبب-استخدام-الموسيقى-غير-المصرح-بها-1092245740.html
https://sarabic.ae/20240905/ماليزيا-بريكس-أداة-مهمة-لتقليل-اعتماد-الدول-على-الدولار-1092433325.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091857617_12:0:1353:1006_1920x0_80_0_0_2a7cfbb8a7d8a0a75209bb1c62f79fc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار

بإجراء جديد.. ترامب يوجه تهديدا صادما للدول التي تنوي التخلي عن الدولار

14:05 GMT 09.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
تابعنا عبر
صرح المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، باعتزامه فرض تعريفات جمركية على الدول التي تتخلى تدريجيا عن التعامل بالدولار الأمريكي.
وأوضح ترامب في كلمة، نقلتها وسائل إعلام أمريكية، ألقاها أمام تجمع بولاية ويسكونسن، أمس الأحد، كشف خلالها عن خطط اقتصادية مرتبطة بمزيد من التشديد في العلاقات التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي، في حال فوزه بالانتخابات.
وتوعد ترامب الدول التي تعتزم التخلي عن الدولار في تعاملاتها، بأن الولايات المتحدة لن تتعامل معها تجاريا، وأنها ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على أية سلع قادمة من هذه الدول".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
ترامب يواجه دعاوى قضائية من فنانين بسبب استخدام الموسيقى غير المصرح بها
30 أغسطس, 22:26 GMT
تأتي تهديدات ترامب بعد أشهر من مناقشات بينه وبين مستشاريه الاقتصاديين، حول سبل معاقبة الحلفاء أو الخصوم الذين يسعون إلى طرق نشطة للمشاركة في التجارة الثنائية بعملات أخرى غير الدولار.
وكان رئيس الوزراء الماليزي، قد صرح العام الماضي، بأن الصين منفتحة على مشروع إنشاء "صندوق نقد آسيوي" لتقليل الاعتماد على الدولار.
قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن الصين منفتحة على المحادثات مع ماليزيا بشأن إنشاء هذا الصندوق، مشددا على ضرورة تقليل الاعتماد على الدولار أو صندوق النقد الدولي.
علم ماليزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
ماليزيا: "بريكس" أداة مهمة لتقليل اعتماد الدول على الدولار
5 سبتمبر, 14:58 GMT
وقال أنور للبرلمان الماليزي "عندما التقيت بالرئيس شي جين بينغ، قال على الفور، أشير إلى اقتراح أنور بشأن صندوق النقد الآسيوي، وأرحب بالمناقشات ". هذا وانطلق أنور إلى الصين في زيارة رسمية الأسبوع الماضي.
وأضاف أنه لا يوجد سبب يدعو ماليزيا إلى الاستمرار في الاعتماد على الدولار، وإن البنك المركزي الماليزي يعمل بالفعل على تمكين البلدين من التفاوض بشأن المسائل التجارية باستخدام الرنجيت والرنمينبي.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الماليزي بعد أشهر فقط من مناقشة المسؤولين السابقين في سنغافورة ما ينبغي أن تفعله الاقتصادات في المنطقة للتخفيف من مخاطر الدولار الذي لا يزال قوياً والذي يضعف العملات المحلية ويصبح أداة للعقوبات الاقتصادية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لأول مرة لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала