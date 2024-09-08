https://sarabic.ae/20240908/ترامب-منزعج-للغاية-من-تأييد-بوتين-لكامالا-هاريس-1092501330.html
ترامب يقول إنه "منزعج للغاية" من "تأييد" بوتين لكامالا هاريس
ترامب يقول إنه "منزعج للغاية" من "تأييد" بوتين لكامالا هاريس
سبوتنيك عربي
اعترف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم السبت، مازحًا بأنه "منزعج للغاية" من قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعبير عن "دعمه" لنائبة الرئيس... 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T03:19+0000
2024-09-08T03:19+0000
2024-09-08T04:50+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية، الأسبوع الماضي، إن "روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية، كامالا هاريس، كما أوصى الرئيس جو بايدن لناخبيه"، وأشار الرئيس الروسي إلى أن "هاريس لديها ضحكة معدية للغاية ملفتة للنظر، ما يعني أنها في حالة جيدة".وتساءل ترامب أيضًا عن "سبب دعم رئيس الدولة الروسية لهاريس"، مضيفًا أن بوتين "لاعب شطرنج".بالإضافة إلى ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي السابق، مرة أخرى، عن ثقته في أن الصراع الأوكراني لم يكن ليحدث تحت حكمه، بحسب قوله.وستُعقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وستمثل نائبة الرئيس هاريس الحزب الديمقراطي، وسيمثل الرئيس السابق ترامب الحزب الجمهوري.
https://sarabic.ae/20240908/يرى-فوز-هاريس-مؤرخ-توقع-بشكل-صحيح-9-فائزين-في-آخر-10-انتخابات-أمريكية--1092501146.html
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العالم, ترامب, الانتخابات الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, ترامب, الانتخابات الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يقول إنه "منزعج للغاية" من "تأييد" بوتين لكامالا هاريس
03:19 GMT 08.09.2024 (تم التحديث: 04:50 GMT 08.09.2024)
اعترف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم السبت، مازحًا بأنه "منزعج للغاية" من قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعبير عن "دعمه" لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بحسب قوله.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية، الأسبوع الماضي، إن "روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية، كامالا هاريس، كما أوصى الرئيس جو بايدن لناخبيه"، وأشار الرئيس الروسي إلى أن "هاريس
لديها ضحكة معدية للغاية ملفتة للنظر، ما يعني أنها في حالة جيدة".
وقال ترامب، لأنصاره خلال خطاب ألقاه في تجمع حاشد في ويسكونسن: "كنت أعرف بوتين، كنت أعرفه جيدا. في اليوم الأخير أيّد كامالا. أيّد كامالا، لقد شعرت بالإهانة الشديدة من ذلك. أعتقد أنه تم ذلك ربما بابتسامة".
وتساءل ترامب أيضًا عن "سبب دعم رئيس الدولة الروسية لهاريس"، مضيفًا أن بوتين "لاعب شطرنج".
بالإضافة إلى ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي السابق، مرة أخرى، عن ثقته في أن الصراع الأوكراني لم يكن ليحدث تحت حكمه، بحسب قوله.
وستُعقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وستمثل نائبة الرئيس هاريس الحزب الديمقراطي، وسيمثل الرئيس السابق ترامب الحزب الجمهوري.