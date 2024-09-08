https://sarabic.ae/20240908/يرى-فوز-هاريس-مؤرخ-توقع-بشكل-صحيح-9-فائزين-في-آخر-10-انتخابات-أمريكية--1092501146.html

يرى فوز هاريس.. مؤرخ توقع بشكل صحيح 9 فائزين في آخر 10 انتخابات أمريكية

يرى فوز هاريس.. مؤرخ توقع بشكل صحيح 9 فائزين في آخر 10 انتخابات أمريكية

سبوتنيك عربي

توقع المؤرخ، آلان ليختمان من الجامعة الأمريكية، فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T02:17+0000

2024-09-08T02:17+0000

2024-09-08T02:17+0000

جو بايدن

ترامب

الانتخابات الأمريكية

العالم

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ليختمان توقع بشكل صحيح 9 من آخر 10 انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة، حيث يتنبأ بشكل شبه خالٍ من الخطأ الفائزين في السباقات الرئاسية الأمريكية منذ عام 1984.ويستخدم المؤرخ نظام تحليل لثلاثة عشر عاملاً أو "مفاتيح" حيث يعتمد فيها على جمع البيانات منذ عام 1860.وبحسب المؤرخ إذا ذهبت ستة أو أكثر من "المفاتيح" إلى خصم الرئيس أو حزبه، فمن المرجح أن يخسر.أظهر التحليل الذي أجري هذه المرة أن الديمقراطيين لن يخسروا أكثر من خمسة منهم في الانتخابات.والمفاتيح هي كما يلي: مسابقة الترشيح (لم تخض كامالا هاريس سباق الترشح ولكن حلت مكان جو بايدن)، تفويض الحزب (اجتمع الحزب الديمقراطي على ترشيحها)، شاغل المنصب، حزب ثالث انسحاب المرشح المستقل إف كينيدي جونيور، اقتصاد قصير الأجل (تحسن الاقتصاد في عهد بايدن وهاريس)، اقتصاد طويل الأجل، تغيير السياسة، الاضطرابات الاجتماعية (لم تحدث مشكلات اجتماعية كبيرة في عهد بايدن)، الفضيحة (لم تحدث فضائح بالبيت الأبيض)، الفشل الأجنبي/العسكري، النجاح الأجنبي/العسكري، كاريزما شاغل المنصب وكاريزما المنافس.تمكن المؤرخ في وقت سابق من التنبؤ بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وكان أحد المتنبئين القلائل الذين راهنوا على المرشح الجمهوري.ستُعقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيمثل الحزب الديمقراطي هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق ترامب.

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جو بايدن, ترامب, الانتخابات الأمريكية, العالم