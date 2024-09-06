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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
10:31 GMT
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مساحة حرة
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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https://sarabic.ae/20240906/ماسك-يعلق-على-تصريح-بوتين-بشأن-دعم-كامالا-هاريس-1092468311.html
ماسك يعلق على تصريح بوتين بشأن دعم كامالا هاريس
ماسك يعلق على تصريح بوتين بشأن دعم كامالا هاريس
سبوتنيك عربي
وصف رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، بأنه مثير للاهتمام. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T23:13+0000
2024-09-06T23:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك
فلاديمير بوتين
الانتخابات الأمريكية
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، إن روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية، كامالا هاريس، كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن، وأشار الرئيس الروسي إلى أن هاريس لديها ضحكة معدية للغاية (ملفتة للنظر)، ما يعني أنها في حالة جيدة.كما علقت الإدارة الأمريكية الحالية على تصريح الرئيس الروسي. وأوصى البيت الأبيض "بالتوقف عن الحديث والتدخل في الانتخابات" في الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد تنفي موسكو بشكل قاطع أي اتهامات بالتدخل.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائب الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20240905/بوتين-يعلق-على-ضحكة-هاريس-الغريبة-فيديو-1092431497.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, فلاديمير بوتين, الانتخابات الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, فلاديمير بوتين, الانتخابات الأمريكية, العالم

ماسك يعلق على تصريح بوتين بشأن دعم كامالا هاريس

23:13 GMT 06.09.2024
© AFP 2023 / SERGEI GAPONالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© AFP 2023 / SERGEI GAPON
تابعنا عبر
وصف رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، بأنه مثير للاهتمام.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، إن روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية، كامالا هاريس، كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن، وأشار الرئيس الروسي إلى أن هاريس لديها ضحكة معدية للغاية (ملفتة للنظر)، ما يعني أنها في حالة جيدة.
وكتب ماسك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تعليقا على منشور أحد المستخدمين حول تصريح الرئيس الروسي: "مثير للاهتمام".
كما علقت الإدارة الأمريكية الحالية على تصريح الرئيس الروسي. وأوصى البيت الأبيض "بالتوقف عن الحديث والتدخل في الانتخابات" في الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد تنفي موسكو بشكل قاطع أي اتهامات بالتدخل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
بوتين يعلق على ضحكة هاريس الغريبة... فيديو
أمس, 14:27 GMT
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائب الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس تتهم نتنياهو بإفشال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار20:47 GMT
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