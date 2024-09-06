https://sarabic.ae/20240906/ماسك-يعلق-على-تصريح-بوتين-بشأن-دعم-كامالا-هاريس-1092468311.html
ماسك يعلق على تصريح بوتين بشأن دعم كامالا هاريس
ماسك يعلق على تصريح بوتين بشأن دعم كامالا هاريس
سبوتنيك عربي
وصف رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، بأنه مثير للاهتمام. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T23:13+0000
2024-09-06T23:13+0000
2024-09-06T23:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك
فلاديمير بوتين
الانتخابات الأمريكية
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، إن روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية، كامالا هاريس، كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن، وأشار الرئيس الروسي إلى أن هاريس لديها ضحكة معدية للغاية (ملفتة للنظر)، ما يعني أنها في حالة جيدة.كما علقت الإدارة الأمريكية الحالية على تصريح الرئيس الروسي. وأوصى البيت الأبيض "بالتوقف عن الحديث والتدخل في الانتخابات" في الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد تنفي موسكو بشكل قاطع أي اتهامات بالتدخل.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائب الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20240905/بوتين-يعلق-على-ضحكة-هاريس-الغريبة-فيديو-1092431497.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, فلاديمير بوتين, الانتخابات الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, فلاديمير بوتين, الانتخابات الأمريكية, العالم
ماسك يعلق على تصريح بوتين بشأن دعم كامالا هاريس
وصف رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، بأنه مثير للاهتمام.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، إن روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية، كامالا هاريس، كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن، وأشار الرئيس الروسي إلى أن هاريس لديها ضحكة معدية للغاية (ملفتة للنظر)، ما يعني أنها في حالة جيدة.
وكتب ماسك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تعليقا على منشور أحد المستخدمين حول تصريح الرئيس الروسي: "مثير للاهتمام".
كما علقت الإدارة الأمريكية الحالية على تصريح الرئيس الروسي. وأوصى البيت الأبيض "بالتوقف عن الحديث والتدخل في الانتخابات" في الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد تنفي موسكو بشكل قاطع أي اتهامات بالتدخل.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائب الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.