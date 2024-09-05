https://sarabic.ae/20240905/بوتين-يعلق-على-ضحكة-هاريس-الغريبة-فيديو-1092431497.html
بوتين يعلق على ضحكة هاريس الغريبة... فيديو
بوتين يعلق على ضحكة هاريس الغريبة... فيديو
سبوتنيك عربي
رأى الباحث البارز في مركز الدراسات الأمنية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، كونستانتين بلوخين، "تصيدًا سياسيًا خفيًا" في كلمات بوتين حول دعم المرشحة الرئاسية... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T14:27+0000
2024-09-05T14:27+0000
2024-09-05T14:27+0000
نادي الفيديو
المنتدى الاقتصادي الشرقي
فلاديمير بوتين
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قال بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، إن روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية كامالا هاريس، كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن. وأضاف بوتين: "(هاريس) تضحك بطريقة معبرة ومعدية لدرجة أن ذلك يدل على أنها تبلي بلاءً حسنًا".وعلّق بلوخين قائلا: "هذا تصيد سياسي دقيق للغاية، وعندما قال إننا سنؤيد بايدن، فمن الواضح أن كلا من بايدن وهاريس يضران بالولايات المتحدة، لأنه من الواضح أنهما يأخذان أمريكا في الاتجاه الخاطئ".ويرى الخبير أنه إذا فازت هاريس بالانتخابات، فلن يتم اتخاذ القرارات الرئيسية من قبلها، بل من قبل فريقها المكون من وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي.من جهته، علّق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ممازحا أنه بعد كلمات بوتين في ضحك كامالا هاريس بالقول: "على الجميع أن يقع في حب ضحكها".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب.ترامب يعلق على انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية: هزيمة كامالا هاريس ستكون أسهل من هزيمتهرئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو بايدن إلى الاستقالة من منصبه كرئيس على الفور
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, المنتدى الاقتصادي الشرقي, فلاديمير بوتين
نادي الفيديو, المنتدى الاقتصادي الشرقي, فلاديمير بوتين
بوتين يعلق على ضحكة هاريس الغريبة... فيديو
رأى الباحث البارز في مركز الدراسات الأمنية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، كونستانتين بلوخين، "تصيدًا سياسيًا خفيًا" في كلمات بوتين حول دعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية كامالا هاريس.
قال بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، إن روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية كامالا هاريس، كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن. وأضاف بوتين: "(هاريس) تضحك بطريقة معبرة ومعدية لدرجة أن ذلك يدل على أنها تبلي بلاءً حسنًا".
وعلّق بلوخين قائلا: "هذا تصيد سياسي دقيق للغاية، وعندما قال إننا سنؤيد بايدن، فمن الواضح أن كلا من بايدن وهاريس يضران بالولايات المتحدة، لأنه من الواضح أنهما يأخذان أمريكا في الاتجاه الخاطئ".
ويرى الخبير أنه إذا فازت هاريس بالانتخابات، فلن يتم اتخاذ القرارات الرئيسية من قبلها،
بل من قبل فريقها المكون من وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي.
من جهته، علّق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف،
ممازحا أنه بعد كلمات بوتين في ضحك كامالا هاريس بالقول: "على الجميع أن يقع في حب ضحكها".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب.