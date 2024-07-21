https://sarabic.ae/20240721/ترامب-يعلق-على-انسحاب-بايدن-من-الانتخابات-الرئاسة-هزيمة-كاملا-هاريس-ستكون-أسهل-من-هزيمته-1090999612.html

ترامب يعلق على انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية: هزيمة كامالا هاريس ستكون أسهل من هزيمته

ترامب يعلق على انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية: هزيمة كامالا هاريس ستكون أسهل من هزيمته

سبوتنيك عربي

علق الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، على تنحي الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتخابات المقبلة. 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T18:19+0000

2024-07-21T18:19+0000

2024-07-21T18:42+0000

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وقال ترامب، في تصريحات تلفزيونية، إن "بايدن أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ البلاد"، مؤكدا أن "هزيمة نائبته كاملا هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن في الانتخابات المقبلة".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.وقال بايدن في بيان عبر منصة "إكس": "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع سلفه دونالد ترامب، التي جرت في أتلانتا، حيث تلعثم الرئيس الأمريكي الحالي وتوقف بكثرة، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وفي نهاية الحدث التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدت فيها زوجته جيل بايدن في نزول الدرج.وبعد هذه المناظرة تعالت الأصوات بين السياسيين والصحفيين عن احتمال أن يتخلى الديمقراطيون عن بايدن كمنافس على المنصب ويستبدلوه بمرشح آخر.

https://sarabic.ae/20240721/بايدن-يعلن-انسحابه-من-السباق-الرئاسي--1090998768.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم