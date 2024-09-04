https://sarabic.ae/20240904/الكرملين-لا-توجد-أسس-حاليا-لاستئناف-العمل-المشترك-مع-السلطات-الأمريكية-1092388575.html

الكرملين: لا توجد أسس حاليا لاستئناف العمل مع السلطات الأمريكية

الكرملين: لا توجد أسس حاليا لاستئناف العمل مع السلطات الأمريكية

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تتعامل مع السلطات الأمريكية، وأنه لا توجد مقدمات لاستئناف هذا العمل. 04.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-04T13:01+0000

2024-09-04T13:01+0000

2024-09-04T13:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف لصحيفة "لايف"، مجيباً عن سؤال ما إذا كانت روسيا مستعدة للعمل مع المرشحين للرئاسة الأمريكية: "نحن لا نعمل معهم بعد وحتى الآن لا توجد أسس لاستئناف هذا العمل".وقال بيسكوف، في وقت سابق، خلال مقابلة مع الصحفي الروسي، بافل زاروبين، رداً على سؤال حول نتائج رئاسة بايدن على العلاقات الروسية الأمريكية، بأن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بلغت نقطة الانهيار.وأضاف بأن "التأثير التراكمي لخطوات الولايات المتحدة للإضرار بمصالح بلادنا تجاوز الحد المسموح به".وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة؛ على خلفية العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقتها روسيا لحماية سكان إقليم دونباس من بطش قوات نظام كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي، الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sarabic.ae/20240904/الكرملين-من-غير-المرجح-وجود-أي-تغيير-في-السياسة-الأمريكية-تجاه-روسيا-عقب-الانتخابات-المقبلة-1092374401.html

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