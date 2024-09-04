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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240904/الكرملين-لا-توجد-أسس-حاليا-لاستئناف-العمل-المشترك-مع-السلطات-الأمريكية-1092388575.html
الكرملين: لا توجد أسس حاليا لاستئناف العمل مع السلطات الأمريكية
الكرملين: لا توجد أسس حاليا لاستئناف العمل مع السلطات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تتعامل مع السلطات الأمريكية، وأنه لا توجد مقدمات لاستئناف هذا العمل. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T13:01+0000
2024-09-04T13:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف لصحيفة "لايف"، مجيباً عن سؤال ما إذا كانت روسيا مستعدة للعمل مع المرشحين للرئاسة الأمريكية: "نحن لا نعمل معهم بعد وحتى الآن لا توجد أسس لاستئناف هذا العمل".وقال بيسكوف، في وقت سابق، خلال مقابلة مع الصحفي الروسي، بافل زاروبين، رداً على سؤال حول نتائج رئاسة بايدن على العلاقات الروسية الأمريكية، بأن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بلغت نقطة الانهيار.وأضاف بأن "التأثير التراكمي لخطوات الولايات المتحدة للإضرار بمصالح بلادنا تجاوز الحد المسموح به".وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة؛ على خلفية العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقتها روسيا لحماية سكان إقليم دونباس من بطش قوات نظام كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي، الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sarabic.ae/20240904/الكرملين-من-غير-المرجح-وجود-أي-تغيير-في-السياسة-الأمريكية-تجاه-روسيا-عقب-الانتخابات-المقبلة-1092374401.html
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روسيا

الكرملين: لا توجد أسس حاليا لاستئناف العمل مع السلطات الأمريكية

13:01 GMT 04.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تتعامل مع السلطات الأمريكية، وأنه لا توجد مقدمات لاستئناف هذا العمل.
وقال بيسكوف لصحيفة "لايف"، مجيباً عن سؤال ما إذا كانت روسيا مستعدة للعمل مع المرشحين للرئاسة الأمريكية: "نحن لا نعمل معهم بعد وحتى الآن لا توجد أسس لاستئناف هذا العمل".
وقال بيسكوف، في وقت سابق، خلال مقابلة مع الصحفي الروسي، بافل زاروبين، رداً على سؤال حول نتائج رئاسة بايدن على العلاقات الروسية الأمريكية، بأن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بلغت نقطة الانهيار.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الحالي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الجمهوري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: من غير المرجح وجود أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه روسيا عقب الانتخابات المقبلة
05:23 GMT
وأضاف بأن "التأثير التراكمي لخطوات الولايات المتحدة للإضرار بمصالح بلادنا تجاوز الحد المسموح به".
وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة؛ على خلفية العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقتها روسيا لحماية سكان إقليم دونباس من بطش قوات نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي، الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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