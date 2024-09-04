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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240904/الكرملين-من-غير-المرجح-وجود-أي-تغيير-في-السياسة-الأمريكية-تجاه-روسيا-عقب-الانتخابات-المقبلة-1092374401.html
الكرملين: من غير المرجح وجود أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه روسيا عقب الانتخابات المقبلة
الكرملين: من غير المرجح وجود أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه روسيا عقب الانتخابات المقبلة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من غير المرجح أن يتغير أي شيء في سياسة الولايات المتحدة، تجاه روسيا الاتحادية، عقب... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T05:23+0000
2024-09-04T05:23+0000
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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية، ردًا على سؤال بشأن النهج الأمريكي في التعامل مع روسيا، عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة: "يمكنك تخمين ما سيحدث بقدر ما تريد".وأضاف: "هناك قدر لا بأس به من عدم القدرة على التنبؤ في السياسة الأمريكية بشكل عام، لذلك، سنرى ما سيحدث. هناك الآن معركة انتخابية ساخنة. كل من الملف الأوكراني والملف الروسي، نشطان على جدول الأعمال".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن موسكو ليس لديها أي مرشح مفضل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.وقال بوتين، في تصريحات من مقر حملته الانتخابية، في النتخابات الرئاسية الروسية لعام 2024: "ليس لدينا أي تفضيل لأي مرشح لرئاسة الولايات المتحدة، وسنعمل مع من يثق به الناخبون".
https://sarabic.ae/20240901/الكرملين-الولايات-المتحدة-متورطة-بشكل-مباشر-في-الصراع-الدائر-حول-أوكرانيا-1092275614.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الكرملين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الكرملين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الكرملين: من غير المرجح وجود أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه روسيا عقب الانتخابات المقبلة

05:23 GMT 04.09.2024
© AP Photoالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الحالي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الجمهوري
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الحالي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الجمهوري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© AP Photo
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من غير المرجح أن يتغير أي شيء في سياسة الولايات المتحدة، تجاه روسيا الاتحادية، عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية، ردًا على سؤال بشأن النهج الأمريكي في التعامل مع روسيا، عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة: "يمكنك تخمين ما سيحدث بقدر ما تريد".
وأضاف: "هناك قدر لا بأس به من عدم القدرة على التنبؤ في السياسة الأمريكية بشكل عام، لذلك، سنرى ما سيحدث. هناك الآن معركة انتخابية ساخنة. كل من الملف الأوكراني والملف الروسي، نشطان على جدول الأعمال".
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
الكرملين: الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الصراع الدائر حول أوكرانيا
1 سبتمبر, 11:13 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن موسكو ليس لديها أي مرشح مفضل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقال بوتين، في تصريحات من مقر حملته الانتخابية، في النتخابات الرئاسية الروسية لعام 2024: "ليس لدينا أي تفضيل لأي مرشح لرئاسة الولايات المتحدة، وسنعمل مع من يثق به الناخبون".
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