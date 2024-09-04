https://sarabic.ae/20240904/الكرملين-من-غير-المرجح-وجود-أي-تغيير-في-السياسة-الأمريكية-تجاه-روسيا-عقب-الانتخابات-المقبلة-1092374401.html

الكرملين: من غير المرجح وجود أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه روسيا عقب الانتخابات المقبلة

الكرملين: من غير المرجح وجود أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه روسيا عقب الانتخابات المقبلة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من غير المرجح أن يتغير أي شيء في سياسة الولايات المتحدة، تجاه روسيا الاتحادية، عقب... 04.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-04T05:23+0000

2024-09-04T05:23+0000

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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية، ردًا على سؤال بشأن النهج الأمريكي في التعامل مع روسيا، عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة: "يمكنك تخمين ما سيحدث بقدر ما تريد".وأضاف: "هناك قدر لا بأس به من عدم القدرة على التنبؤ في السياسة الأمريكية بشكل عام، لذلك، سنرى ما سيحدث. هناك الآن معركة انتخابية ساخنة. كل من الملف الأوكراني والملف الروسي، نشطان على جدول الأعمال".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن موسكو ليس لديها أي مرشح مفضل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.وقال بوتين، في تصريحات من مقر حملته الانتخابية، في النتخابات الرئاسية الروسية لعام 2024: "ليس لدينا أي تفضيل لأي مرشح لرئاسة الولايات المتحدة، وسنعمل مع من يثق به الناخبون".

https://sarabic.ae/20240901/الكرملين-الولايات-المتحدة-متورطة-بشكل-مباشر-في-الصراع-الدائر-حول-أوكرانيا-1092275614.html

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