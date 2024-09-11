https://sarabic.ae/20240911/لماذا-اعتبر-ترامب-أن-مناظرته-مع-هاريس-هي-مواجهة-بـثلاثة-ضد-واحد-1092601339.html

لماذا اعتبر ترامب أن مناظرته مع هاريس هي مواجهة بـ"ثلاثة ضد واحد"

لماذا اعتبر ترامب أن مناظرته مع هاريس هي مواجهة بـ"ثلاثة ضد واحد"

سبوتنيك عربي

اعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، مناظرته مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، "الأفضل في مسيرته السياسية بأكملها". 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T08:02+0000

2024-09-11T08:02+0000

2024-09-11T08:02+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092600793_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_0e98bc8d0553995d702df4c32ab16998.jpg

وقال ترامب، عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، إنه "يعتقد أنها كانت ثلاثة ضد واحد"، في إشارة إلى تحيز منظمي المناظرة لطرف هاريس، مضيفًا أن "مناصريه رأوا أن مناظرته تمثل انتصارا عظيما".وأظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام أمريكية، تزامنا مع سير المناظرة، أن 63 في المئة من الناخبين يرون أن أداء هاريس كان أفضل من ترامب.وجرت، فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا، نظمتها شبكة "آيه بي سي" نيوز.ويواجه المرشح الجمهوري ترامب المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما، قبل أقل من شهرين على إدلاء الأمريكيين بأصواتهم لاختيار رئيسهم يوم الانتخابات التي من المقرر إجراؤها يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

https://sarabic.ae/20240911/ترامب-إسرائيل-لن-تكون-موجودة-خلال-عامين-إذا-فازت-هاريس-بالرئاسة-1092597694.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم