https://sarabic.ae/20240911/لماذا-اعتبر-ترامب-أن-مناظرته-مع-هاريس-هي-مواجهة-بـثلاثة-ضد-واحد-1092601339.html
لماذا اعتبر ترامب أن مناظرته مع هاريس هي مواجهة بـ"ثلاثة ضد واحد"
لماذا اعتبر ترامب أن مناظرته مع هاريس هي مواجهة بـ"ثلاثة ضد واحد"
سبوتنيك عربي
اعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، مناظرته مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، "الأفضل في مسيرته السياسية بأكملها". 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T08:02+0000
2024-09-11T08:02+0000
2024-09-11T08:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وقال ترامب، عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، إنه "يعتقد أنها كانت ثلاثة ضد واحد"، في إشارة إلى تحيز منظمي المناظرة لطرف هاريس، مضيفًا أن "مناصريه رأوا أن مناظرته تمثل انتصارا عظيما".وأظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام أمريكية، تزامنا مع سير المناظرة، أن 63 في المئة من الناخبين يرون أن أداء هاريس كان أفضل من ترامب.وجرت، فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا، نظمتها شبكة "آيه بي سي" نيوز.ويواجه المرشح الجمهوري ترامب المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما، قبل أقل من شهرين على إدلاء الأمريكيين بأصواتهم لاختيار رئيسهم يوم الانتخابات التي من المقرر إجراؤها يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
https://sarabic.ae/20240911/ترامب-إسرائيل-لن-تكون-موجودة-خلال-عامين-إذا-فازت-هاريس-بالرئاسة-1092597694.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
لماذا اعتبر ترامب أن مناظرته مع هاريس هي مواجهة بـ"ثلاثة ضد واحد"
اعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، مناظرته مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، "الأفضل في مسيرته السياسية بأكملها".
وقال ترامب، عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، إنه "يعتقد أنها كانت ثلاثة ضد واحد"، في إشارة إلى تحيز منظمي المناظرة لطرف هاريس، مضيفًا أن "مناصريه رأوا أن مناظرته تمثل انتصارا عظيما".
وأظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام أمريكية، تزامنا مع سير المناظرة، أن 63 في المئة من الناخبين يرون أن أداء هاريس
كان أفضل من ترامب.
وجرت، فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب
في فيلادلفيا، نظمتها شبكة "آيه بي سي" نيوز.
ويواجه المرشح الجمهوري ترامب المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما، قبل أقل من شهرين على إدلاء الأمريكيين بأصواتهم لاختيار رئيسهم يوم الانتخابات التي من المقرر إجراؤها يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.