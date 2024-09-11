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https://sarabic.ae/20240911/ترامب-إسرائيل-لن-تكون-موجودة-خلال-عامين-إذا-فازت-هاريس-بالرئاسة-1092597694.html
ترامب: إسرائيل "لن تكون موجودة" خلال عامين إذا فازت هاريس بالرئاسة
ترامب: إسرائيل "لن تكون موجودة" خلال عامين إذا فازت هاريس بالرئاسة
سبوتنيك عربي
قال المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، خلال المناظرة الرئاسية ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إن إسرائيل لن تكون موجودة خلال عامين من الآن إذا... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T02:28+0000
2024-09-11T02:42+0000
ترامب
الانتخابات الأمريكية
مناظرة تليزيونية
مناظرة
العالم
نائب الرئيس الأمريكي
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وقال ترامب، "إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة خلال عامين من الآن".وتابع، "خلال حكم بايدن إيران أصبحت تفعل ما تريد في الشرق الأوسط.. هاريس تكره نتنياهو ورفضت مقابلته في زيارته للكونغرس".وقالت هاريس في تصريحات سابقة في المناظرة إنها ستواصل تقديم المساعدة الأمنية الأمريكية لإسرائيل حتى تتمكن البلاد من الدفاع عن نفسها.ويواجه المرشح الجمهوري ترامب المرشحة الديمقراطية هاريس بعضهما في أول مناظرة بينهما، قبل أقل من شهرين على إدلاء الأمريكيين بأصواتهم لاختيار رئيسهم يوم الانتخابات.
https://sarabic.ae/20240909/بإجراء-جديد-ترامب-يوجه-تهديدا-صادما-للدول-التي-تنوي-التخلي-عن-الدولار-1092549776.html
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ترامب, الانتخابات الأمريكية, مناظرة تليزيونية, مناظرة, العالم, نائب الرئيس الأمريكي
ترامب, الانتخابات الأمريكية, مناظرة تليزيونية, مناظرة, العالم, نائب الرئيس الأمريكي

ترامب: إسرائيل "لن تكون موجودة" خلال عامين إذا فازت هاريس بالرئاسة

02:28 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 02:42 GMT 11.09.2024)
© AP Photo / Alex Brandonالمرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024
المرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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قال المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، خلال المناظرة الرئاسية ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إن إسرائيل لن تكون موجودة خلال عامين من الآن إذا فازت نائبة الرئيس في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.
وقال ترامب، "إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة خلال عامين من الآن".
وأضاف، " لو كنت رئيسا لما حدث 7 أكتوبر.. هاريس تكره اليهود.. وتكره العرب وتريد تفجير منطقة الشرق الأوسط".
وتابع، "خلال حكم بايدن إيران أصبحت تفعل ما تريد في الشرق الأوسط.. هاريس تكره نتنياهو ورفضت مقابلته في زيارته للكونغرس".
وقالت هاريس في تصريحات سابقة في المناظرة إنها ستواصل تقديم المساعدة الأمنية الأمريكية لإسرائيل حتى تتمكن البلاد من الدفاع عن نفسها.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
بإجراء جديد.. ترامب يوجه تهديدا صادما للدول التي تنوي التخلي عن الدولار
9 سبتمبر, 14:05 GMT
ويواجه المرشح الجمهوري ترامب المرشحة الديمقراطية هاريس بعضهما في أول مناظرة بينهما، قبل أقل من شهرين على إدلاء الأمريكيين بأصواتهم لاختيار رئيسهم يوم الانتخابات.
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