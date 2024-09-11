https://sarabic.ae/20240911/ترامب-إسرائيل-لن-تكون-موجودة-خلال-عامين-إذا-فازت-هاريس-بالرئاسة-1092597694.html

ترامب: إسرائيل "لن تكون موجودة" خلال عامين إذا فازت هاريس بالرئاسة

ترامب: إسرائيل "لن تكون موجودة" خلال عامين إذا فازت هاريس بالرئاسة

سبوتنيك عربي

قال المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، خلال المناظرة الرئاسية ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إن إسرائيل لن تكون موجودة خلال عامين من الآن إذا... 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T02:28+0000

2024-09-11T02:28+0000

2024-09-11T02:42+0000

ترامب

الانتخابات الأمريكية

مناظرة تليزيونية

مناظرة

العالم

نائب الرئيس الأمريكي

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وقال ترامب، "إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة خلال عامين من الآن".وتابع، "خلال حكم بايدن إيران أصبحت تفعل ما تريد في الشرق الأوسط.. هاريس تكره نتنياهو ورفضت مقابلته في زيارته للكونغرس".وقالت هاريس في تصريحات سابقة في المناظرة إنها ستواصل تقديم المساعدة الأمنية الأمريكية لإسرائيل حتى تتمكن البلاد من الدفاع عن نفسها.ويواجه المرشح الجمهوري ترامب المرشحة الديمقراطية هاريس بعضهما في أول مناظرة بينهما، قبل أقل من شهرين على إدلاء الأمريكيين بأصواتهم لاختيار رئيسهم يوم الانتخابات.

https://sarabic.ae/20240909/بإجراء-جديد-ترامب-يوجه-تهديدا-صادما-للدول-التي-تنوي-التخلي-عن-الدولار-1092549776.html

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ترامب, الانتخابات الأمريكية, مناظرة تليزيونية, مناظرة, العالم, نائب الرئيس الأمريكي