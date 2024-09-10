https://sarabic.ae/20240910/بايدن-حول-السماح-لأوكرانيا-باستخدام-أسلحة-أمريكية-في-عمق-روسيا-نعمل-على-ذلك-1092596939.html
بايدن حول السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لاستهداف عمق روسيا: "نعمل على ذلك"
بايدن حول السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لاستهداف عمق روسيا: "نعمل على ذلك"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الثلاثاء، أن إدارته تعمل على تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على استخدام أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى في عمق روسيا. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T23:25+0000
2024-09-10T23:25+0000
2024-09-10T23:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جو بايدن
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك. وقال بايدن ردًا على سؤال حول ما إذا كان سيرفع القيود المفروضة على أوكرانيا بشأن استخدام الأسلحة بعيدة المدى في عمق روسيا: "نحن نعمل على ذلك الآن".وقالت المصادر، إن الولايات المتحدة قد تغير موقفها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في نيويورك من 22 إلى 23 سبتمبر/أيلول الجاري.وفي الوقت نفسه، ذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين من المتوقع أن يبلغ أوكرانيا خلال رحلته المقبلة إلى كييف بالإذن باستخدام صواريخ "أتاكمس" بعيدة المدى المصنوعة في الولايات المتحدة ضد روسيا.في وقت سابق من يوم الثلاثاء، كرر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي موقف الولايات المتحدة بعدم تمكين أو تشجيع الهجمات داخل روسيا، وخاصة ليس باستخدام أسلحة أمريكية الصنع.أدلى كيربي بهذا التصريح بعد أن نفذت أوكرانيا هجومًا واسع النطاق بطائرة بدون طيار على روسيا، أسفر عن مقتل امرأة في إحدى ضواحي موسكو.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240910/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تدعم-ضرب-القوات-الأوكرانية-لعمق-الأراضي-الروسية-1092581972.html
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جو بايدن, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن حول السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لاستهداف عمق روسيا: "نعمل على ذلك"
23:25 GMT 10.09.2024 (تم التحديث: 23:26 GMT 10.09.2024)
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الثلاثاء، أن إدارته تعمل على تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على استخدام أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى في عمق روسيا.
سبوتنيك. وقال بايدن ردًا على سؤال حول ما إذا كان سيرفع القيود المفروضة على أوكرانيا بشأن استخدام الأسلحة بعيدة المدى في عمق روسيا: "نحن نعمل على ذلك الآن".
قد تغير الولايات المتحدة موقفها بشأن منع كييف من استهداف عمق روسيا في غضون أسابيع؛ نظرًا لأن بعض أعضاء الإدارة لديهم هذا الرأي بالفعل ولا يحتاجون إلا إلى إقناع بقية موظفي البيت الأبيض بالإضافة إلى بايدن، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن مصادر في الحكومة البريطانية.
وقالت المصادر، إن الولايات المتحدة قد تغير موقفها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في نيويورك من 22 إلى 23 سبتمبر/أيلول الجاري.
وفي الوقت نفسه، ذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين من المتوقع أن يبلغ أوكرانيا خلال رحلته المقبلة إلى كييف بالإذن باستخدام صواريخ "أتاكمس" بعيدة المدى المصنوعة في الولايات المتحدة ضد روسيا.
في وقت سابق من يوم الثلاثاء، كرر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي موقف الولايات المتحدة بعدم تمكين أو تشجيع الهجمات داخل روسيا، وخاصة ليس باستخدام أسلحة أمريكية الصنع.
أدلى كيربي بهذا التصريح بعد أن نفذت أوكرانيا هجومًا واسع النطاق بطائرة بدون طيار على روسيا، أسفر عن مقتل امرأة في إحدى ضواحي موسكو.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع،
ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.