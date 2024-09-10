https://sarabic.ae/20240910/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تدعم-ضرب-القوات-الأوكرانية-لعمق-الأراضي-الروسية-1092581972.html

البيت الأبيض: واشنطن لا تدعم ضرب القوات الأوكرانية عمق الأراضي الروسية

البيت الأبيض: واشنطن لا تدعم ضرب القوات الأوكرانية عمق الأراضي الروسية

سبوتنيك عربي

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال لا تدعم ضرب القوات الأوكرانية لعمق الأراضي... 10.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-10T13:53+0000

2024-09-10T13:53+0000

2024-09-10T14:19+0000

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وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة لا تزال لا تدعم الضربات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك الأسلحة الأمريكية، على الرغم من خطط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لمناقشة استخدام أسلحة بعيدة المدى نقلها الغرب، من قبل القوات المسلحة الأوكرانية ضد العمق الروسي.وقال كيربي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لم يتغير شيء في وجهة نظرنا. نحن لا نسمح أو ندعم الهجمات في عمق روسيا. وبالتأكيد ليس بأسلحة أمريكية الصنع. هذه لا تزال سياستنا ونهجنا".وأضاف بلينكن أيضًا إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ستارمر، يعتزمان مناقشة مسألة استخدام أسلحة بعيدة المدى لشن القوات المسلحة الأوكرانية ضربات على الأراضي الروسية.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.الخارجية الروسية: موسكو تراقب نشاط الناتو في فنلندا وتدرس المخاطر المحتملةخبير بالعلاقات الدولية: واشنطن تريد إقحام روسيا وأوروبا في صراع نووي وموسكو ستفرض شروطها مستقبلا

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