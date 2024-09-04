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https://sarabic.ae/20240904/الخارجية-الروسية-موسكو-تراقب-نشاط-الناتو-في-فنلندا-وتدرس-المخاطر-المحتملة-1092382349.html
الخارجية الروسية: موسكو تراقب نشاط الناتو في فنلندا وتدرس المخاطر المحتملة
الخارجية الروسية: موسكو تراقب نشاط الناتو في فنلندا وتدرس المخاطر المحتملة
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تراقب نشاط حلف الناتو في فنلندا، وتقيّم المخاطر المحتملة. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T10:23+0000
2024-09-04T10:26+0000
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وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "إن العمليات القتالية التدريبية على الأراضي الفنلندية هي جزء من حرب هجينة ضد بلادنا، بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لهذا النشاط، تنشأ تهديدات جديدة للأمن والملاحة والنشاط الاقتصادي في أقصى الشمال".وأضافت زاخاروفا: "نحن نراقب ما يحدث، ونقيّم المخاطر المحتملة، وجيشنا يستخلص النتائج المناسبة"،. ووفقا لها، فإن تصرفات الكتلة العسكرية التابعة للناتو بالقرب من حدود روسيا الاتحادية هي "ذات طبيعة استفزازية متحدية".وسبق أن أرسلت روسيا، مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط بتوريد الأسلحة، بل أيضًا من خلال التدريب على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلدان أخرى.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.الكرملين: موسكو تأخذ في الاعتبار أن كييف ستضرب العمق الروسي بأسلحة أمريكية بعيدة المدىبولندا: إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا "واجب علينا"
https://sarabic.ae/20240901/الخارجية-الروسية-ليس-لدى-روسيا-أي-خطط-لمهاجمة-أراضي-الناتو-1092269569.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, فنلندا, الناتو

الخارجية الروسية: موسكو تراقب نشاط الناتو في فنلندا وتدرس المخاطر المحتملة

10:23 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 10:26 GMT 04.09.2024)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تراقب نشاط حلف الناتو في فنلندا، وتقيّم المخاطر المحتملة.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "إن العمليات القتالية التدريبية على الأراضي الفنلندية هي جزء من حرب هجينة ضد بلادنا، بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لهذا النشاط، تنشأ تهديدات جديدة للأمن والملاحة والنشاط الاقتصادي في أقصى الشمال".
وأضافت زاخاروفا: "نحن نراقب ما يحدث، ونقيّم المخاطر المحتملة، وجيشنا يستخلص النتائج المناسبة"،.
ووفقا لها، فإن تصرفات الكتلة العسكرية التابعة للناتو بالقرب من حدود روسيا الاتحادية هي "ذات طبيعة استفزازية متحدية".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
الخارجية الروسية: ليس لدى روسيا أي خطط "لمهاجمة" أراضي الناتو
1 سبتمبر, 07:31 GMT
وسبق أن أرسلت روسيا، مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط بتوريد الأسلحة، بل أيضًا من خلال التدريب على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلدان أخرى.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
الكرملين: موسكو تأخذ في الاعتبار أن كييف ستضرب العمق الروسي بأسلحة أمريكية بعيدة المدى
بولندا: إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا "واجب علينا"
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