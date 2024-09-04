https://sarabic.ae/20240904/الكرملين-موسكو-تأخذ-في-الاعتبار-أن-كييف-ستضرب-العمق-الروسي-بأسلحة-أمريكية-بعيدة-المدى-1092374518.html

الكرملين: موسكو تأخذ في الاعتبار أن كييف ستضرب العمق الروسي بأسلحة أمريكية بعيدة المدى

الكرملين: موسكو تأخذ في الاعتبار أن كييف ستضرب العمق الروسي بأسلحة أمريكية بعيدة المدى

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تأخذ في الاعتبار أن أوكرانيا ستضرب عمق الأراضي الروسية، بأسلحة أمريكية بعيدة المدى. 04.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-04T05:18+0000

2024-09-04T05:18+0000

2024-09-04T05:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف، خلال تصريحات صحفية على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع": "الآن تتعرض الأراضي الروسية لهجوم مستمر بأسلحة أمريكية الصنع، ومن الواضح أن الأوكرانيين سيفعلون ذلك".وفي سياق آخر، استبعد بيسكوف أن يتغير أي شيء في سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا، عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة.وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية، ردًا على سؤال بشأن النهج الأمريكي في التعامل مع روسيا عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكي: "يمكنك تخمين ما سيحدث بقدر ما تريد".وتابع قائلا: "هناك قدر لا بأس به من عدم القدرة على التنبؤ في السياسة الأمريكية بشكل عام، لذلك، سنرى ما سيحدث. هناك الآن معركة انتخابية ساخنة. كل من الملف الأوكراني والملف الروسي نشطان على جدول الأعمال".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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