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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240904/الكرملين-موسكو-تأخذ-في-الاعتبار-أن-كييف-ستضرب-العمق-الروسي-بأسلحة-أمريكية-بعيدة-المدى-1092374518.html
الكرملين: موسكو تأخذ في الاعتبار أن كييف ستضرب العمق الروسي بأسلحة أمريكية بعيدة المدى
الكرملين: موسكو تأخذ في الاعتبار أن كييف ستضرب العمق الروسي بأسلحة أمريكية بعيدة المدى
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تأخذ في الاعتبار أن أوكرانيا ستضرب عمق الأراضي الروسية، بأسلحة أمريكية بعيدة المدى. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T05:18+0000
2024-09-04T05:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف، خلال تصريحات صحفية على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع": "الآن تتعرض الأراضي الروسية لهجوم مستمر بأسلحة أمريكية الصنع، ومن الواضح أن الأوكرانيين سيفعلون ذلك".وفي سياق آخر، استبعد بيسكوف أن يتغير أي شيء في سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا، عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة.وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية، ردًا على سؤال بشأن النهج الأمريكي في التعامل مع روسيا عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكي: "يمكنك تخمين ما سيحدث بقدر ما تريد".وتابع قائلا: "هناك قدر لا بأس به من عدم القدرة على التنبؤ في السياسة الأمريكية بشكل عام، لذلك، سنرى ما سيحدث. هناك الآن معركة انتخابية ساخنة. كل من الملف الأوكراني والملف الروسي نشطان على جدول الأعمال".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240904/أسير-أوكراني-لـسبوتنيك-كييف-خططت-لتفجير-قنبلة-عن-بعد-بمحطة-كورسك-النووية-الروسية-1092373788.html
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روسيا

الكرملين: موسكو تأخذ في الاعتبار أن كييف ستضرب العمق الروسي بأسلحة أمريكية بعيدة المدى

05:18 GMT 04.09.2024
© Sputnik . Iliya Pitalyev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© Sputnik . Iliya Pitalyev
/
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تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تأخذ في الاعتبار أن أوكرانيا ستضرب عمق الأراضي الروسية، بأسلحة أمريكية بعيدة المدى.
وقال بيسكوف، خلال تصريحات صحفية على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع": "الآن تتعرض الأراضي الروسية لهجوم مستمر بأسلحة أمريكية الصنع، ومن الواضح أن الأوكرانيين سيفعلون ذلك".

وأضاف بيسكوف، بالقول إن "درجة التدخل الأمريكي في الصراع الأوكراني، تتزايد باستمرار، والآن لا يوجد سبب لافتراض أنها ستصل إلى حد ما ولن تذهب إلى أبعد من ذلك".

وفي سياق آخر، استبعد بيسكوف أن يتغير أي شيء في سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا، عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية، ردًا على سؤال بشأن النهج الأمريكي في التعامل مع روسيا عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكي: "يمكنك تخمين ما سيحدث بقدر ما تريد".
وتابع قائلا: "هناك قدر لا بأس به من عدم القدرة على التنبؤ في السياسة الأمريكية بشكل عام، لذلك، سنرى ما سيحدث. هناك الآن معركة انتخابية ساخنة. كل من الملف الأوكراني والملف الروسي نشطان على جدول الأعمال".
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني لـ"سبوتنيك": كييف خططت لتفجير قنبلة عن بعد بمحطة كورسك النووية الروسية
03:28 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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