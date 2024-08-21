https://sarabic.ae/20240821/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يطالب-بالسماح-لنظام-كييف-تنفيذ-ضربات-عميقة-في-أراضي-روسيا-1091947395.html
مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بالسماح لنظام كييف تنفيذ "ضربات عميقة" في أراضي روسيا
مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بالسماح لنظام كييف تنفيذ "ضربات عميقة" في أراضي روسيا
سبوتنيك عربي
طالب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، مارك وارنر، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يسمح لنظام كييف باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب روسيا بما "يتجاوز الحد... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T08:49+0000
2024-08-21T08:49+0000
2024-08-21T08:49+0000
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وقال وارنرعلى هامش مؤتمر الحزب الديمقراطي: "أعتقد أن الإدارة... بحاجة إلى رفع بعض القيود حتى يتمكن الأوكرانيون، فيما يتعلق بضرب بعض المطارات ومواقع إطلاق الصواريخ، من تجاوز حد الـ80 ميلاً أو 80 كيلومتراً، الذي لدينا الآن".وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، أفاد البنتاغون بأن "الولايات المتحدة لم تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية في توجيه ضربات "عميقة" ضد روسيا، ولكن هذا قد يتغير". وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن "السلطات الأوكرانية تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الحظر المفروض على استخدام صواريخ "أتاكمز" لتوجيه ضربات في عمق الأراضي الروسية". ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات.مجلس حقوق الإنسان الروسي يدعو المنظمات الدولية للحيلولة دون حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانيةمجلس الأمن الروسي: لن تكون هناك مفاوضات مع كييف حتى تتم هزيمة العدو بشكل كاملالجيش الروسي يستهدف مواقع تمركز القوات الأوكرانية وا
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بالسماح لنظام كييف تنفيذ "ضربات عميقة" في أراضي روسيا
طالب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، مارك وارنر، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يسمح لنظام كييف باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب روسيا بما "يتجاوز الحد الذي حددته واشنطن سابقا".
وقال وارنرعلى هامش مؤتمر الحزب الديمقراطي: "أعتقد أن الإدارة... بحاجة إلى رفع بعض القيود حتى يتمكن الأوكرانيون، فيما يتعلق بضرب بعض المطارات ومواقع إطلاق الصواريخ، من تجاوز حد الـ80 ميلاً أو 80 كيلومتراً، الذي لدينا الآن".
وأوضح وارنر أن "أوكرانيا يجب أن تكون حريصة على عدم مهاجمة المنشآت النووية أو المكونات الرئيسية للدفاع الوطني الروسية"، الأمر الذي، في رأيه، يمكن أن يثير رد فعل جديًا من موسكو.
وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، أفاد البنتاغون بأن "الولايات المتحدة لم تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية في توجيه ضربات "عميقة" ضد روسيا، ولكن هذا قد يتغير".
وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن "السلطات الأوكرانية تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الحظر المفروض على استخدام صواريخ "أتاكمز" لتوجيه ضربات في عمق الأراضي الروسية".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات.