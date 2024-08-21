مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بالسماح لنظام كييف تنفيذ "ضربات عميقة" في أراضي روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
08:18 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهجير الفلسطينيين وليس منع تنامي قدرة حماس
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
On air
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
10:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240821/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يطالب-بالسماح-لنظام-كييف-تنفيذ-ضربات-عميقة-في-أراضي-روسيا-1091947395.html
مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بالسماح لنظام كييف تنفيذ "ضربات عميقة" في أراضي روسيا
مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بالسماح لنظام كييف تنفيذ "ضربات عميقة" في أراضي روسيا
سبوتنيك عربي
طالب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، مارك وارنر، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يسمح لنظام كييف باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب روسيا بما "يتجاوز الحد... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T08:49+0000
2024-08-21T08:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/11/1062323087_0:1102:2049:2254_1920x0_80_0_0_8360033e722b03eef1d07657a1190f54.jpg
وقال وارنرعلى هامش مؤتمر الحزب الديمقراطي: "أعتقد أن الإدارة... بحاجة إلى رفع بعض القيود حتى يتمكن الأوكرانيون، فيما يتعلق بضرب بعض المطارات ومواقع إطلاق الصواريخ، من تجاوز حد الـ80 ميلاً أو 80 كيلومتراً، الذي لدينا الآن".وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، أفاد البنتاغون بأن "الولايات المتحدة لم تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية في توجيه ضربات "عميقة" ضد روسيا، ولكن هذا قد يتغير". وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن "السلطات الأوكرانية تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الحظر المفروض على استخدام صواريخ "أتاكمز" لتوجيه ضربات في عمق الأراضي الروسية". ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات.مجلس حقوق الإنسان الروسي يدعو المنظمات الدولية للحيلولة دون حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانيةمجلس الأمن الروسي: لن تكون هناك مفاوضات مع كييف حتى تتم هزيمة العدو بشكل كاملالجيش الروسي يستهدف مواقع تمركز القوات الأوكرانية وا
https://sarabic.ae/20240819/الحفل-انتهى-ألمانيا-لن-ترسل-أسلحة-جديدة-إلى-أوكرانيا-1091901060.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/11/1062323087_0:910:2049:2446_1920x0_80_0_0_a217ed78c1fd2b6019216de7064db6a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بالسماح لنظام كييف تنفيذ "ضربات عميقة" في أراضي روسيا

08:49 GMT 21.08.2024
© Sputnik . Эдуард Песовمبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Sputnik . Эдуард Песов
تابعنا عبر
طالب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، مارك وارنر، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يسمح لنظام كييف باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب روسيا بما "يتجاوز الحد الذي حددته واشنطن سابقا".
وقال وارنرعلى هامش مؤتمر الحزب الديمقراطي: "أعتقد أن الإدارة... بحاجة إلى رفع بعض القيود حتى يتمكن الأوكرانيون، فيما يتعلق بضرب بعض المطارات ومواقع إطلاق الصواريخ، من تجاوز حد الـ80 ميلاً أو 80 كيلومتراً، الذي لدينا الآن".

وأوضح وارنر أن "أوكرانيا يجب أن تكون حريصة على عدم مهاجمة المنشآت النووية أو المكونات الرئيسية للدفاع الوطني الروسية"، الأمر الذي، في رأيه، يمكن أن يثير رد فعل جديًا من موسكو.

وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، أفاد البنتاغون بأن "الولايات المتحدة لم تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية في توجيه ضربات "عميقة" ضد روسيا، ولكن هذا قد يتغير".
دبابة تي-64-بي في أوكرانية سيطرت عليها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
"الحفل انتهى".. ألمانيا لن ترسل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا
19 أغسطس, 15:30 GMT
وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن "السلطات الأوكرانية تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الحظر المفروض على استخدام صواريخ "أتاكمز" لتوجيه ضربات في عمق الأراضي الروسية".

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات.
مجلس حقوق الإنسان الروسي يدعو المنظمات الدولية للحيلولة دون حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
مجلس الأمن الروسي: لن تكون هناك مفاوضات مع كييف حتى تتم هزيمة العدو بشكل كامل
الجيش الروسي يستهدف مواقع تمركز القوات الأوكرانية وا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مي-28إن - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:17 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حرائق وسقوط قتلى في تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله06:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيةأمس, 20:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала