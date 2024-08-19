https://sarabic.ae/20240819/الحفل-انتهى-ألمانيا-لن-ترسل-أسلحة-جديدة-إلى-أوكرانيا-1091901060.html
"الحفل انتهى".. ألمانيا لن ترسل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا
"الحفل انتهى".. ألمانيا لن ترسل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
تعد ألمانيا ثاني أكبر مصدر للدعم العسكري الذي تحصل عليه أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد الولايات المتحدة الأمريكية. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T15:30+0000
2024-08-19T15:30+0000
2024-08-19T15:35+0000
أخبار العالم الآن
العالم
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1f/1089378447_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ac8c506dbac189934b01150f38317a8a.jpg
والتزمت برلين بتقديم مساعدات عسكرية إلى كييف بأكثر من 10.2 مليار يورو منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حتى الآن، حسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، أمس الأحد.لكن خطط الحكومة الألمانية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواصلة دعم كييف قد انهارت بسبب أزمة مالية نتج عنها مشاكل في الميزانية الخاصة بالبلاد.ولفت التقرير إلى أن المشاكل المالية التي تعاني منها برلين ستؤثر على مستقبل المساعدات الألمانية إلى كييف، كما أن لها تأثير على مواعيد تسليم الأسلحة التي تعهدت بها البلاد فعليا.وأفاد تقرير داخلي لوزارة الدفاع الألمانية بأن الطلب الأوكراني لقطع الغيار لمدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "بانزرهاوبتس 2000" الموردة من ألمانيا لم يتم تلبيته، مشيرة إلى أن هذا الأمر أجبر القوات الأوكرانية على الاستغناء عن هذه المدافع في هجومها على مقاطعة كورسك الروسية.ويعد هذا المدفع واحد من 30 طلبا أوكرانيا خاص بالحصول على مساعدات عسكرية في العديد من المجالات القتالية، وأبرزها أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والطائرات دون طيار.وألمحت وسائل إعلام ألمانية إلى قول مصدر حكومي إن ما وصفه بـ"حفل تقديم المساعدات إلى كييف" قد انتهى وأن الوعاء المخصص لهذا الغرض أصبح فارغا"، في إشارة إلى تجميد المساعدات.وتعتبر أزمة الميزانية الألمانية أزمة ناتجة عن سياسات برلين التي أدت إلى قطع إمدادات النفط والغاز الروسية، مما دفع الشركات الكبرى لمغادرة البلاد بحثًا عن طاقة أرخص وضرائب أقل.
https://sarabic.ae/20240526/ألمانيا-تقترح-توسيع-تغطية-الدفاع-الجوي-لتشمل-غرب-أوكرانيا-1089219541.html
https://sarabic.ae/20240521/ألمانيا-تقر-بالدول-المستعدة-لدعم-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-والمعدات-العسكرية-المختلفة-1089049077.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1f/1089378447_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4583fcf84bc49512a62974fc72d39171.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
"الحفل انتهى".. ألمانيا لن ترسل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا
15:30 GMT 19.08.2024 (تم التحديث: 15:35 GMT 19.08.2024)
تعد ألمانيا ثاني أكبر مصدر للدعم العسكري الذي تحصل عليه أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
والتزمت برلين بتقديم مساعدات عسكرية إلى كييف بأكثر من 10.2 مليار يورو منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حتى الآن، حسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية
، أمس الأحد.
لكن خطط الحكومة الألمانية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواصلة دعم كييف قد انهارت بسبب أزمة مالية نتج عنها مشاكل في الميزانية الخاصة بالبلاد.
ولفت التقرير إلى أن المشاكل المالية التي تعاني منها برلين ستؤثر على مستقبل المساعدات الألمانية إلى كييف، كما أن لها تأثير على مواعيد تسليم الأسلحة
التي تعهدت بها البلاد فعليا.
وأفاد تقرير داخلي لوزارة الدفاع الألمانية بأن الطلب الأوكراني لقطع الغيار لمدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "بانزرهاوبتس 2000" الموردة من ألمانيا لم يتم تلبيته، مشيرة إلى أن هذا الأمر أجبر القوات الأوكرانية على الاستغناء عن هذه المدافع في هجومها على مقاطعة كورسك الروسية.
ويعد هذا المدفع واحد من 30 طلبا أوكرانيا خاص بالحصول على مساعدات عسكرية في العديد من المجالات القتالية، وأبرزها أنظمة الدفاع الجوي
والمدفعية والطائرات دون طيار.
وألمحت وسائل إعلام ألمانية إلى قول مصدر حكومي إن ما وصفه بـ"حفل تقديم المساعدات إلى كييف" قد انتهى وأن الوعاء المخصص لهذا الغرض أصبح فارغا"، في إشارة إلى تجميد المساعدات.
وتعتبر أزمة الميزانية الألمانية أزمة ناتجة عن سياسات برلين التي أدت إلى قطع إمدادات النفط والغاز الروسية، مما دفع الشركات الكبرى لمغادرة البلاد بحثًا عن طاقة أرخص وضرائب أقل.