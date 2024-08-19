"الحفل انتهى".. ألمانيا لن ترسل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

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26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
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مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
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عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
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183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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صدى الحياة
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عرب بوينت بودكاست
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"الحفل انتهى".. ألمانيا لن ترسل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا
"الحفل انتهى".. ألمانيا لن ترسل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
تعد ألمانيا ثاني أكبر مصدر للدعم العسكري الذي تحصل عليه أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد الولايات المتحدة الأمريكية. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T15:30+0000
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والتزمت برلين بتقديم مساعدات عسكرية إلى كييف بأكثر من 10.2 مليار يورو منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حتى الآن، حسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، أمس الأحد.لكن خطط الحكومة الألمانية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواصلة دعم كييف قد انهارت بسبب أزمة مالية نتج عنها مشاكل في الميزانية الخاصة بالبلاد.ولفت التقرير إلى أن المشاكل المالية التي تعاني منها برلين ستؤثر على مستقبل المساعدات الألمانية إلى كييف، كما أن لها تأثير على مواعيد تسليم الأسلحة التي تعهدت بها البلاد فعليا.وأفاد تقرير داخلي لوزارة الدفاع الألمانية بأن الطلب الأوكراني لقطع الغيار لمدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "بانزرهاوبتس 2000" الموردة من ألمانيا لم يتم تلبيته، مشيرة إلى أن هذا الأمر أجبر القوات الأوكرانية على الاستغناء عن هذه المدافع في هجومها على مقاطعة كورسك الروسية.ويعد هذا المدفع واحد من 30 طلبا أوكرانيا خاص بالحصول على مساعدات عسكرية في العديد من المجالات القتالية، وأبرزها أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والطائرات دون طيار.وألمحت وسائل إعلام ألمانية إلى قول مصدر حكومي إن ما وصفه بـ"حفل تقديم المساعدات إلى كييف" قد انتهى وأن الوعاء المخصص لهذا الغرض أصبح فارغا"، في إشارة إلى تجميد المساعدات.وتعتبر أزمة الميزانية الألمانية أزمة ناتجة عن سياسات برلين التي أدت إلى قطع إمدادات النفط والغاز الروسية، مما دفع الشركات الكبرى لمغادرة البلاد بحثًا عن طاقة أرخص وضرائب أقل.
https://sarabic.ae/20240526/ألمانيا-تقترح-توسيع-تغطية-الدفاع-الجوي-لتشمل-غرب-أوكرانيا-1089219541.html
https://sarabic.ae/20240521/ألمانيا-تقر-بالدول-المستعدة-لدعم-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-والمعدات-العسكرية-المختلفة-1089049077.html
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أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

"الحفل انتهى".. ألمانيا لن ترسل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

15:30 GMT 19.08.2024 (تم التحديث: 15:35 GMT 19.08.2024)
© Sputnikدبابة "تي-64-بي في" أوكرانية سيطرت عليها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة
دبابة تي-64-بي في أوكرانية سيطرت عليها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Sputnik
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تعد ألمانيا ثاني أكبر مصدر للدعم العسكري الذي تحصل عليه أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
والتزمت برلين بتقديم مساعدات عسكرية إلى كييف بأكثر من 10.2 مليار يورو منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حتى الآن، حسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، أمس الأحد.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ألمانيا تقترح توسيع تغطية الدفاع الجوي لتشمل غرب أوكرانيا
26 مايو, 10:52 GMT
لكن خطط الحكومة الألمانية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواصلة دعم كييف قد انهارت بسبب أزمة مالية نتج عنها مشاكل في الميزانية الخاصة بالبلاد.
ولفت التقرير إلى أن المشاكل المالية التي تعاني منها برلين ستؤثر على مستقبل المساعدات الألمانية إلى كييف، كما أن لها تأثير على مواعيد تسليم الأسلحة التي تعهدت بها البلاد فعليا.
وأفاد تقرير داخلي لوزارة الدفاع الألمانية بأن الطلب الأوكراني لقطع الغيار لمدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "بانزرهاوبتس 2000" الموردة من ألمانيا لم يتم تلبيته، مشيرة إلى أن هذا الأمر أجبر القوات الأوكرانية على الاستغناء عن هذه المدافع في هجومها على مقاطعة كورسك الروسية.
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
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ألمانيا تقر بالدول المستعدة لدعم تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية
21 مايو, 05:03 GMT
ويعد هذا المدفع واحد من 30 طلبا أوكرانيا خاص بالحصول على مساعدات عسكرية في العديد من المجالات القتالية، وأبرزها أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والطائرات دون طيار.
وألمحت وسائل إعلام ألمانية إلى قول مصدر حكومي إن ما وصفه بـ"حفل تقديم المساعدات إلى كييف" قد انتهى وأن الوعاء المخصص لهذا الغرض أصبح فارغا"، في إشارة إلى تجميد المساعدات.
وتعتبر أزمة الميزانية الألمانية أزمة ناتجة عن سياسات برلين التي أدت إلى قطع إمدادات النفط والغاز الروسية، مما دفع الشركات الكبرى لمغادرة البلاد بحثًا عن طاقة أرخص وضرائب أقل.
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