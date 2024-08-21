https://sarabic.ae/20240821/مجلس-الأمن-الروسي-لن-تكون-هناك-مفاوضات-مع-كييف-حتى-تتم-هزيمة-العدو-بشكل-كامل-1091945387.html

مجلس الأمن الروسي: لن تكون هناك مفاوضات مع كييف حتى تتم هزيمة العدو بشكل كامل

مجلس الأمن الروسي: لن تكون هناك مفاوضات مع كييف حتى تتم هزيمة العدو بشكل كامل

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أنه بعد العمل الإرهابي في مقاطعة كورسك الروسية، لن تكون هناك مفاوضات مع كييف حتى تتم هزيمة العدو بالكامل. 21.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-21T07:30+0000

2024-08-21T07:30+0000

2024-08-21T07:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0c/1090729711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9648bb3660c3a34ebe05568305b46d2f.jpg

وقال ميدفيديف عبر حسابه على "تلغرام": "بعد أن ارتكب النازيون الجدد عملاً إرهابياً في مقاطعة كورسك، وصل كل شيء إلى ذروته. توقفت الثرثرة الفارغة للوسطاء غير المصرح لهم حول موضوع العالم الجميل. الآن يفهم الجميع كل شيء، حتى لو لم يقولوا ذلك بصوت عالٍ. إنهم يدركون أنه لن يكون هناك المزيد من المفاوضات حتى إتمام هزيمة العدو تمامًا".وأضاف: "في رأيي، كان هناك خطر واحد في الآونة الأخيرة، وإن كان من الناحية النظرية، وهو فخ تفاوضي كان يمكن أن يقع فيه بلدنا في ظل مجموعة معينة من الظروف وهي محادثات سلام مبكرة غير ضرورية اقترحها المجتمع الدولي وفرضها على نظام كييف. آفاق وعواقب غير واضحة".وكانت القوات المسلحة الأوكرانية، قد شنت هجومًا إرهابيًا، في 6 آب/ أغسطس الجاري، على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، إضافة إلى الهجمات الدورية، التي تتعرض لها المناطق الحدودية الأخرى مع أوكرانيا.وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء 20 آب/ أغسطس الجاري، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال القتال في اتجاه كورسك، ما يصل إلى 4100 عسكري و58 دبابة و27 مركبة قتال مشاة و50 ناقلة جند مدرعة و299 مركبة قتالية مدرعة و131 سيارة و27 قطعة مدفعية و5 صواريخ مضادة للطائرات.خبير بريطاني يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسكالجيش الروسي يحرر بلدة نوفغورودسكويي في جمهورية دونيتسك

https://sarabic.ae/20240820/الاستخبارات-الروسية-هجوم-كورسك-تم-إعداده-بمشاركة-أمريكية-وبريطانية-وبولندية-1091941148.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم