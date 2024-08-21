https://sarabic.ae/20240821/مجلس-الأمن-الروسي-لن-تكون-هناك-مفاوضات-مع-كييف-حتى-تتم-هزيمة-العدو-بشكل-كامل-1091945387.html
مجلس الأمن الروسي: لن تكون هناك مفاوضات مع كييف حتى تتم هزيمة العدو بشكل كامل
مجلس الأمن الروسي: لن تكون هناك مفاوضات مع كييف حتى تتم هزيمة العدو بشكل كامل
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أنه بعد العمل الإرهابي في مقاطعة كورسك الروسية، لن تكون هناك مفاوضات مع كييف حتى تتم هزيمة العدو بالكامل. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T07:30+0000
2024-08-21T07:30+0000
2024-08-21T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ميدفيديف عبر حسابه على "تلغرام": "بعد أن ارتكب النازيون الجدد عملاً إرهابياً في مقاطعة كورسك، وصل كل شيء إلى ذروته. توقفت الثرثرة الفارغة للوسطاء غير المصرح لهم حول موضوع العالم الجميل. الآن يفهم الجميع كل شيء، حتى لو لم يقولوا ذلك بصوت عالٍ. إنهم يدركون أنه لن يكون هناك المزيد من المفاوضات حتى إتمام هزيمة العدو تمامًا".وأضاف: "في رأيي، كان هناك خطر واحد في الآونة الأخيرة، وإن كان من الناحية النظرية، وهو فخ تفاوضي كان يمكن أن يقع فيه بلدنا في ظل مجموعة معينة من الظروف وهي محادثات سلام مبكرة غير ضرورية اقترحها المجتمع الدولي وفرضها على نظام كييف. آفاق وعواقب غير واضحة".وكانت القوات المسلحة الأوكرانية، قد شنت هجومًا إرهابيًا، في 6 آب/ أغسطس الجاري، على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، إضافة إلى الهجمات الدورية، التي تتعرض لها المناطق الحدودية الأخرى مع أوكرانيا.وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء 20 آب/ أغسطس الجاري، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال القتال في اتجاه كورسك، ما يصل إلى 4100 عسكري و58 دبابة و27 مركبة قتال مشاة و50 ناقلة جند مدرعة و299 مركبة قتالية مدرعة و131 سيارة و27 قطعة مدفعية و5 صواريخ مضادة للطائرات.خبير بريطاني يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسكالجيش الروسي يحرر بلدة نوفغورودسكويي في جمهورية دونيتسك
https://sarabic.ae/20240820/الاستخبارات-الروسية-هجوم-كورسك-تم-إعداده-بمشاركة-أمريكية-وبريطانية-وبولندية-1091941148.html
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روسيا, العالم
مجلس الأمن الروسي: لن تكون هناك مفاوضات مع كييف حتى تتم هزيمة العدو بشكل كامل
07:30 GMT 21.08.2024 (تم التحديث: 07:41 GMT 21.08.2024)
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أنه بعد العمل الإرهابي في مقاطعة كورسك الروسية، لن تكون هناك مفاوضات مع كييف حتى تتم هزيمة العدو بالكامل.
وقال ميدفيديف عبر حسابه على "تلغرام": "بعد أن ارتكب النازيون الجدد عملاً إرهابياً في مقاطعة كورسك، وصل كل شيء إلى ذروته. توقفت الثرثرة الفارغة للوسطاء غير المصرح لهم حول موضوع العالم الجميل. الآن يفهم الجميع كل شيء، حتى لو لم يقولوا ذلك بصوت عالٍ. إنهم يدركون أنه لن يكون هناك المزيد من المفاوضات حتى إتمام هزيمة العدو تمامًا".
وتابع: "سيكون هناك المزيد من الإنفاق غير المنطقي بشكل كبير، والمزيد من المعدات العسكرية المحطمة بشكل كبير والمزيد من التوابيت بشكل جذري".
وأضاف: "في رأيي، كان هناك خطر واحد في الآونة الأخيرة، وإن كان من الناحية النظرية، وهو فخ تفاوضي كان يمكن أن يقع فيه بلدنا في ظل مجموعة معينة من الظروف وهي محادثات سلام مبكرة غير ضرورية اقترحها المجتمع الدولي وفرضها على نظام كييف. آفاق وعواقب غير واضحة".
وكانت القوات المسلحة الأوكرانية، قد شنت هجومًا إرهابيًا، في 6 آب/ أغسطس الجاري، على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، إضافة إلى الهجمات الدورية، التي تتعرض لها المناطق الحدودية الأخرى
مع أوكرانيا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن ماحدث في كورسك، أن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، وقال إن العدو سيتلقى ردًا مناسبًا، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا.
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء 20 آب/ أغسطس الجاري، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال القتال في اتجاه كورسك، ما يصل إلى 4100 عسكري و58 دبابة و27 مركبة قتال مشاة و50 ناقلة جند مدرعة و299 مركبة قتالية مدرعة و131 سيارة و27 قطعة مدفعية و5 صواريخ مضادة للطائرات.