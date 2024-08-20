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صدى الحياة
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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صدى الحياة
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240820/الاستخبارات-الروسية-هجوم-كورسك-تم-إعداده-بمشاركة-أمريكية-وبريطانية-وبولندية-1091941148.html
الاستخبارات الروسية: هجوم كورسك تم إعداده بمشاركة أمريكية وبريطانية وبولندية
الاستخبارات الروسية: هجوم كورسك تم إعداده بمشاركة أمريكية وبريطانية وبولندية
سبوتنيك عربي
كشفت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية تم إعداده بمشاركة الأجهزة الاستخباراتية للولايات المتحدة... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T21:49+0000
2024-08-20T21:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت دائرة الاستخبارات الخارجية لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "وفقًا للمعلومات المتاحة، تم التحضير لعملية القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك بمشاركة أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والبولندية".وأضافت: "خضعت الوحدات المشاركة لتنسيق قتالي في مراكز تدريب في المملكة المتحدة وألمانيا. ويقدم المستشارون العسكريون من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) المساعدة في إدارة الوحدات الأوكرانية التي غزت الأراضي الروسية، إضافة إلى المساعدة في استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية"، مشيرةً إلى أن دول الحلف تزود قوات نظام كييف بتقارير استطلاعية عبر الأقمار الصناعية حول انتشار القوات المسلحة الروسية في مناطق العمليات.وكانت القوات الأوكرانية قد شنت هجومًا في 6 آب/أغسطس على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، إضافة إلى الهجمات الدورية التي تتعرض لها المناطق الحدودية الأخرى مع أوكرانيا بشكل دوري.وقد تم مؤخرًا فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية التي تنفذها القوات الأوكرانية.وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
https://sarabic.ae/20240820/خبير-بريطاني-يكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1091939468.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الاستخبارات الروسية: هجوم كورسك تم إعداده بمشاركة أمريكية وبريطانية وبولندية

21:49 GMT 20.08.2024
© Sputnik . Sputnikصورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
كشفت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية تم إعداده بمشاركة الأجهزة الاستخباراتية للولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت دائرة الاستخبارات الخارجية لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "وفقًا للمعلومات المتاحة، تم التحضير لعملية القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك بمشاركة أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والبولندية".
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية مي-8ام تي شا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير بريطاني يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
18:51 GMT
وأضافت: "خضعت الوحدات المشاركة لتنسيق قتالي في مراكز تدريب في المملكة المتحدة وألمانيا. ويقدم المستشارون العسكريون من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) المساعدة في إدارة الوحدات الأوكرانية التي غزت الأراضي الروسية، إضافة إلى المساعدة في استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية"، مشيرةً إلى أن دول الحلف تزود قوات نظام كييف بتقارير استطلاعية عبر الأقمار الصناعية حول انتشار القوات المسلحة الروسية في مناطق العمليات.
وكانت القوات الأوكرانية قد شنت هجومًا في 6 آب/أغسطس على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، إضافة إلى الهجمات الدورية التي تتعرض لها المناطق الحدودية الأخرى مع أوكرانيا بشكل دوري.
وقد تم مؤخرًا فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية التي تنفذها القوات الأوكرانية.
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
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