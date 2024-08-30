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خبير بالعلاقات الدولية: واشنطن تريد إقحام روسيا وأوروبا في صراع نووي وموسكو ستفرض شروطها مستقبلا
خبير بالعلاقات الدولية: واشنطن تريد إقحام روسيا وأوروبا في صراع نووي وموسكو ستفرض شروطها مستقبلا
سبوتنيك عربي
أكّد أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور روني خليل، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا لم تخسر القواعد الأساسية أو نقاط قوتها في... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T10:05+0000
2024-08-30T10:05+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأوضح الدكتور خليل، أن "روسيا استطاعت أن تتحلى بالاكتفاء الذاتي على صعيد الطاقة، والتعزيز من قدراتها العسكرية، على الرغم من الحصار الغربي ومحاولات افتعال الفتن في الداخل الروسي".وبيّن أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بحل أي أزمة في العالم، فالإدارة الامريكية تحاول تكريس مفهوم الهيمنة من خلال تدخلها في شؤون الدول ومنع التوصل إلى أي حل للنزاعات المسلحة القائمة".وتطرّق الدكتور خليل إلى الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا وخلفها الغرب قائلا: "أوروبا تعاني اقتصاديا من هجرة ملايين الأوكرانيين إلى دولها، والقادة الأوروبيون باتوا في مأزق لعجزهم عن تأمين احتياجات الكمّ الهائل من المهاجرين".وشدّد على أنه "لا يمكن اعتبار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا على أنها حرب شاملة، فهي لا تتعدى كونها حرب موارد، إذ إن باستطاعة الروس اكتساح دول أوروبية في غضون أيام وتجاهل كل العقوبات المفروضة عليهم".وأوضح أن "الجانب الأوكراني يحاول اختلاق نصر وهمي على الجبهتين الشرقية والجنوبية للحصول على بعض المساعدات الغربية، إذ إنه بات يُحسد على وضعه المالي والعسكري والسياسي".ولفت إلى أن "النازيين في أوكرانيا مستعدون لتنفيذ أي عملية، ولو كانت على حساب الإنسانية والسكان، لتحقيق أي انتصار مزعوم". وشدّد الدكتور خليل على أن "أي تدخل أوكراني في الأراضي الروسية لن يحقق النتائج المرجوة، إذ إن الغرب يستبيح السيادة الروسية من خلال أوكرانيا ويستخدم أسلحة محرمة دوليا بحجة الدفاع عن الأمن القومي الأوكراني".وجدّد الدكتور خليل تذكيره بأن "روسيا لا تتكبد خسائر، ولم تُصب بأضرار، مقارنة بحجم الأضرار التي أصيبت بها أوروبا"، معربا عن أمله في "أن يعود الأوروبيون الى رشدهم ويدفعون الجانب الأوكراني إلى الجلوس على طاولة مفاوضات لتسوية الوضع على الجبهة".واعتبر أن "استمرار روسيا في تحقيقها مكاسب هائلة على الجبهة، سيدفعها إلى فرض شروطها مستقبلا على أي اتفاق قد يُعقد مع الغرب".
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https://sarabic.ae/20240830/مظليون-روس-يقضون-على-مجموعة-استطلاع-تابعة-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092223058.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الإتحاد الاوروبي
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الإتحاد الاوروبي

خبير بالعلاقات الدولية: واشنطن تريد إقحام روسيا وأوروبا في صراع نووي وموسكو ستفرض شروطها مستقبلا

10:05 GMT 30.08.2024
© AP Photoصاروخ "آر إس - 24" (يارس) النووي الروسي العابر للقارات
صاروخ آر إس - 24 (يارس) النووي الروسي العابر للقارات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© AP Photo
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حصري
أكّد أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور روني خليل، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا لم تخسر القواعد الأساسية أو نقاط قوتها في عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا، على الرغم من الدعم الغربي الهائل".
وأوضح الدكتور خليل، أن "روسيا استطاعت أن تتحلى بالاكتفاء الذاتي على صعيد الطاقة، والتعزيز من قدراتها العسكرية، على الرغم من الحصار الغربي ومحاولات افتعال الفتن في الداخل الروسي".

وأشار إلى أن "واشنطن كانت تحاول التعويل على إحداث انقلاب في الداخل الروسي، إلا أن النتيجة جاءت عكسية، وتقرب الشعب الروسي من السلطة للتوحد في وجه تهديدات الغرب".

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
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بوريل يتلاعب بالكلمات لكي لا يضع الاتحاد الأوروبي في "حالة الحرب مع روسيا"
09:06 GMT
وبيّن أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بحل أي أزمة في العالم، فالإدارة الامريكية تحاول تكريس مفهوم الهيمنة من خلال تدخلها في شؤون الدول ومنع التوصل إلى أي حل للنزاعات المسلحة القائمة".

وأضاف: "واشنطن تريد إقحام روسيا وأوروبا في صراع نووي، ما يفسر الهجمات الأوكرانية على المحطات النووية الروسية".

القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مظليون روس يقضون على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
07:27 GMT
وتطرّق الدكتور خليل إلى الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا وخلفها الغرب قائلا: "أوروبا تعاني اقتصاديا من هجرة ملايين الأوكرانيين إلى دولها، والقادة الأوروبيون باتوا في مأزق لعجزهم عن تأمين احتياجات الكمّ الهائل من المهاجرين".
وشدّد على أنه "لا يمكن اعتبار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا على أنها حرب شاملة، فهي لا تتعدى كونها حرب موارد، إذ إن باستطاعة الروس اكتساح دول أوروبية في غضون أيام وتجاهل كل العقوبات المفروضة عليهم".

وحول هجوم كورسك الإرهابي، أكد الدكتور خليل أن "الخطوة الأوكرانية كانت سلبية وغير محسوبة"، مشيرا إلى أن "العديد من الدول والإمبراطوريات حاولت اقتحام العمق الروسي والسيطرة على أراض واسعة فيه، إلا أن القادة الروس لطالما كانوا في حالة وحدة، واستطاعوا تكبيد الأعداء خسائر جسيمة".

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
ترامب: من المهم ضمان عدم استخدام الأسلحة النووية أبدا
01:47 GMT
وأوضح أن "الجانب الأوكراني يحاول اختلاق نصر وهمي على الجبهتين الشرقية والجنوبية للحصول على بعض المساعدات الغربية، إذ إنه بات يُحسد على وضعه المالي والعسكري والسياسي".
ولفت إلى أن "النازيين في أوكرانيا مستعدون لتنفيذ أي عملية، ولو كانت على حساب الإنسانية والسكان، لتحقيق أي انتصار مزعوم". وشدّد الدكتور خليل على أن "أي تدخل أوكراني في الأراضي الروسية لن يحقق النتائج المرجوة، إذ إن الغرب يستبيح السيادة الروسية من خلال أوكرانيا ويستخدم أسلحة محرمة دوليا بحجة الدفاع عن الأمن القومي الأوكراني".

وأكد أن "أوروبا باتت غير قادرة على تحمل أعباء الحرب في أوكرانيا، لا سيما وأننا على أبواب فصل الشتاء". وأشار إلى أن "القارة العجوز تمر الآن بانتكاسة اجتماعية واقتصادية ومالية".

وجدّد الدكتور خليل تذكيره بأن "روسيا لا تتكبد خسائر، ولم تُصب بأضرار، مقارنة بحجم الأضرار التي أصيبت بها أوروبا"، معربا عن أمله في "أن يعود الأوروبيون الى رشدهم ويدفعون الجانب الأوكراني إلى الجلوس على طاولة مفاوضات لتسوية الوضع على الجبهة".
واعتبر أن "استمرار روسيا في تحقيقها مكاسب هائلة على الجبهة، سيدفعها إلى فرض شروطها مستقبلا على أي اتفاق قد يُعقد مع الغرب".
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