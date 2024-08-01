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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240801/ضابط-أمريكي-سابق-لـسبوتنيك-العقوبات-الأمريكية-على-روسيا-أثرت-سلبا-على-أوروبا-1091336294.html
ضابط أمريكي سابق لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية على روسيا أثرت سلبا على أوروبا
ضابط أمريكي سابق لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية على روسيا أثرت سلبا على أوروبا
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة هو إضعاف روسيا والاتحاد الأوروبي من خلال الصراع... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T20:25+0000
2024-08-01T20:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال الخبير: "أمريكا تطبق العقوبات لتحقيق هدف استراتيجي أوسع، ليس فقط إضعاف روسيا، ولكن أيضًا إضعاف أوروبا، حتى تخرج الولايات المتحدة من هذا الصراع (الأوكراني) أقوى".وخلص إلى أنه على العكس من ذلك، أصبحت موسكو أقوى بشكل ملحوظ، في حين كان للعقوبات تأثير سلبي على الدول الأوروبية.وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.
https://sarabic.ae/20240801/روسيا-انتهاكات-واشنطن-مستمرة-من-خلال-رفض-منح-تأشيرات-للدبلوماسيين--1091329123.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

ضابط أمريكي سابق لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية على روسيا أثرت سلبا على أوروبا

20:25 GMT 01.08.2024
© AFP 2023 / John Thysعلم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة
علم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© AFP 2023 / John Thys
تابعنا عبر
صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة هو إضعاف روسيا والاتحاد الأوروبي من خلال الصراع الأوكراني والعقوبات المفروضة على موسكو.
وقال الخبير: "أمريكا تطبق العقوبات لتحقيق هدف استراتيجي أوسع، ليس فقط إضعاف روسيا، ولكن أيضًا إضعاف أوروبا، حتى تخرج الولايات المتحدة من هذا الصراع (الأوكراني) أقوى".
كما أشار ريتر، فإن التدابير التقييدية لم يكن لها التأثير المطلوب على الاقتصاد الروسي.
وخلص إلى أنه على العكس من ذلك، أصبحت موسكو أقوى بشكل ملحوظ، في حين كان للعقوبات تأثير سلبي على الدول الأوروبية.
قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
روسيا: انتهاكات واشنطن مستمرة من خلال رفض منح تأشيرات للدبلوماسيين
16:54 GMT
وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.
وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.
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