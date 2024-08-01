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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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https://sarabic.ae/20240801/روسيا-انتهاكات-واشنطن-مستمرة-من-خلال-رفض-منح-تأشيرات-للدبلوماسيين--1091329123.html
روسيا: انتهاكات واشنطن مستمرة من خلال رفض منح تأشيرات للدبلوماسيين
روسيا: انتهاكات واشنطن مستمرة من خلال رفض منح تأشيرات للدبلوماسيين
سبوتنيك عربي
أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن الانتهاكات الجسيمة لواجبات الولايات المتحدة كدولة مضيفة لمقر الأمم... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T16:54+0000
2024-08-01T16:54+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بوليانسكي خلال مؤتمر صحفي نظمته المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "ينشأ السخط من انتهاك الولايات المتحدة الجسيم لالتزاماتها كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة، ولا تستمر هذه الانتهاكات ضد الدبلوماسيين الروس فحسب، بل تطال بلدان أخرى والتي بدأت تشكو من هذا".يشار إلى أن الدول الغربية تبنت عدة حزمات من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.
https://sarabic.ae/20240801/الكرملين-تسليم-طائرات-إف-16-إلى-كييف-لن-يؤثر-بشكل-كبير-على-ديناميكيات-الأحداث-على-الجبهة---1091313997.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا: انتهاكات واشنطن مستمرة من خلال رفض منح تأشيرات للدبلوماسيين

16:54 GMT 01.08.2024
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
 قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© Sputnik . Iliya Pitalev
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أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن الانتهاكات الجسيمة لواجبات الولايات المتحدة كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة المتعلقة بعدم إصدار تأشيرات للدبلوماسيين مستمرة.
وقال بوليانسكي خلال مؤتمر صحفي نظمته المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "ينشأ السخط من انتهاك الولايات المتحدة الجسيم لالتزاماتها كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة، ولا تستمر هذه الانتهاكات ضد الدبلوماسيين الروس فحسب، بل تطال بلدان أخرى والتي بدأت تشكو من هذا".
يشار إلى أن الدول الغربية تبنت عدة حزمات من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.
وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
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10:25 GMT
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.
وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.
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