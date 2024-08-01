https://sarabic.ae/20240801/روسيا-انتهاكات-واشنطن-مستمرة-من-خلال-رفض-منح-تأشيرات-للدبلوماسيين--1091329123.html
روسيا: انتهاكات واشنطن مستمرة من خلال رفض منح تأشيرات للدبلوماسيين
روسيا: انتهاكات واشنطن مستمرة من خلال رفض منح تأشيرات للدبلوماسيين
سبوتنيك عربي
أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن الانتهاكات الجسيمة لواجبات الولايات المتحدة كدولة مضيفة لمقر الأمم... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T16:54+0000
2024-08-01T16:54+0000
2024-08-01T16:54+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بوليانسكي خلال مؤتمر صحفي نظمته المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "ينشأ السخط من انتهاك الولايات المتحدة الجسيم لالتزاماتها كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة، ولا تستمر هذه الانتهاكات ضد الدبلوماسيين الروس فحسب، بل تطال بلدان أخرى والتي بدأت تشكو من هذا".يشار إلى أن الدول الغربية تبنت عدة حزمات من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.
https://sarabic.ae/20240801/الكرملين-تسليم-طائرات-إف-16-إلى-كييف-لن-يؤثر-بشكل-كبير-على-ديناميكيات-الأحداث-على-الجبهة---1091313997.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا: انتهاكات واشنطن مستمرة من خلال رفض منح تأشيرات للدبلوماسيين
أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن الانتهاكات الجسيمة لواجبات الولايات المتحدة كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة المتعلقة بعدم إصدار تأشيرات للدبلوماسيين مستمرة.
وقال بوليانسكي خلال مؤتمر صحفي نظمته المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "ينشأ السخط من انتهاك الولايات المتحدة الجسيم لالتزاماتها كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة، ولا تستمر هذه الانتهاكات ضد الدبلوماسيين الروس فحسب، بل تطال بلدان أخرى والتي بدأت تشكو من هذا".
يشار إلى أن الدول الغربية تبنت عدة حزمات من العقوبات ضد روسيا
، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.
وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.
وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.