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https://sarabic.ae/20240830/كامالا-هاريس-سياسة-بايدن-بشأن-الدعم-العسكري-لإسرائيل-لن-تتغير-1092221470.html
كامالا هاريس: سياسة بايدن بشأن الدعم العسكري لإسرائيل لن تتغير
كامالا هاريس: سياسة بايدن بشأن الدعم العسكري لإسرائيل لن تتغير
سبوتنيك عربي
تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، بأنها لن تغير من سياسة الرئيس جو بايدن بشأن الدعم العسكري لإسرائيل،... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T03:33+0000
2024-08-30T03:33+0000
جو بايدن
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت هاريس في أول مقابلة لها مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية منذ إعلان ترشحها: "التزامي بحق إسرائيل ودعم قدرتها على الدفاع عن نفسها واضح ولا لبس فيه ولن يتغير، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والطريقة التي تدافع بها مهمة للغاية".وأضافت أن الوضع في الشرق الأوسط يتطلب اتفاقًا عاجلًا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن "القتال يجب أن يتوقف. دعونا نطلق سراح الرهائن، دعونا نعقد هذه الصفقة".وتابعت: "الوسطاء الأمريكيون كانوا في الدوحة من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وهذه الحرب لا بد أن تنتهي"، مشيرةً إلى أن "التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيفتح المجال أمام الكثير مما يجب أن يحدث بعد ذلك في المنطقة".وقالت المرشحة الديمقراطية: "سأسعى للتوصل إلى تحقيق مبدأ حلّ الدولتين في حال فوزي بالرئاسة".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.وتواصل إسرائيل الحرب على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين. كما تتواصل الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددًا على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20240823/هاريس-سأقف-دائما-مع-حق-إسرائيل-في-الدفاع-عن-نفسها-1092018584.html
https://sarabic.ae/20240830/ترامب-كامالا-هاريس-ليست-قادرة-على-التحدث-مع-قادة-دول-كبرى-مثل-الصين-وكوريا-الشمالية--1092220791.html
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جو بايدن
جو بايدن

كامالا هاريس: سياسة بايدن بشأن الدعم العسكري لإسرائيل لن تتغير

03:33 GMT 30.08.2024
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021.
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، بأنها لن تغير من سياسة الرئيس جو بايدن بشأن الدعم العسكري لإسرائيل، مشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت هاريس في أول مقابلة لها مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية منذ إعلان ترشحها: "التزامي بحق إسرائيل ودعم قدرتها على الدفاع عن نفسها واضح ولا لبس فيه ولن يتغير، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والطريقة التي تدافع بها مهمة للغاية".
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وأضافت أن الوضع في الشرق الأوسط يتطلب اتفاقًا عاجلًا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن "القتال يجب أن يتوقف. دعونا نطلق سراح الرهائن، دعونا نعقد هذه الصفقة".
وتابعت: "الوسطاء الأمريكيون كانوا في الدوحة من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وهذه الحرب لا بد أن تنتهي"، مشيرةً إلى أن "التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيفتح المجال أمام الكثير مما يجب أن يحدث بعد ذلك في المنطقة".
وقالت المرشحة الديمقراطية: "سأسعى للتوصل إلى تحقيق مبدأ حلّ الدولتين في حال فوزي بالرئاسة".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.
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01:38 GMT
وتواصل إسرائيل الحرب على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين. كما تتواصل الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددًا على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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