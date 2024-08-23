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https://sarabic.ae/20240823/هاريس-سأقف-دائما-مع-حق-إسرائيل-في-الدفاع-عن-نفسها-1092018584.html
هاريس: سأقف دائما مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
هاريس: سأقف دائما مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سبوتنيك عربي
أعلنت كامالا هاريس، المرشحة لخوض الانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديموقراطي، اليوم الجمعة، عن دعمها الكامل لإسرائيل ووقوفها معها في الدفاع عن نفسها. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T06:35+0000
2024-08-23T06:35+0000
جو بايدن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إيران
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ونقلت القناة "i24 news" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن الوقت قد حان إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في القطاع.وأوضحت هاريس أنها تعمل مع الرئيس جو بايدن لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مشيرة إلى أنها "لن أتردد في اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن قواتنا ومصالحنا ضد إيران والإرهابيين، وما حصل في غزة مدمر ومستوى المعاناة الإنسانية محزن للغاية".ولفتت كامالا هاريس إلى أنها تعمل من أجل إنهاء المعاناة في قطاع غزة وأن يكون للفلسطينيين حق في الكرامة وتقرير المصير، مشيرة إلى أن ما جرى في غزة مدمر ومستوى المعاناة الإنسانية محزن للغاية.وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت، اليوم الجمعة، أنها دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر وفي منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية في تدمير طائرتين دون طيار تابعتين للحوثيين المدعومين من إيران فوق البحر الأحمر، وطائرة دون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وأضافت: "تقرر أن هذه الطائرات دون طيار تشكل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية آمنة وأكثر أمانًا".يأتي البيان الأمريكي غداة إعلان جماعة "أنصار الله" إصابة السفينتين (سونيون) النفطية و(إس دبليو نورث ويند 1)، إثر استهدافهما بعدد من الزوارق والصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، أثناء إبحارهما في البحر الأحمر وخليج عدن.وجاء تبني "أنصار الله" مهاجمة السفينتين غداة إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تضرر سفينة تجارية إثر تعرضها لهجوم بزورق غير مأهول على بعد 57 ميلاً بحرياً جنوب عدن في اليمن، واندلاع حريق على متن سفينة أخرى نتيجة هجوم بمقذوف أصابها على بعد 77 ميلاً بحرياً غرب مدينة الحديدة (غرب اليمن) جنوب البحر الأحمر.
https://sarabic.ae/20240817/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-زورق-مسير-لـأنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1091839259.html
https://sarabic.ae/20240823/تقرير-مقتل-44-إسرائيليا-خلال-المواجهات-مع-حزب-الله-بينهم-24-مدنيا-و19-ضابطا-وجنديا-1092018087.html
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جو بايدن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إيران, أخبار إيران
جو بايدن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إيران, أخبار إيران

هاريس: سأقف دائما مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

06:35 GMT 23.08.2024
© AFP 2023نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يلتقيان في واشنطن، 25 يوليو/ تموز 2024
نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يلتقيان في واشنطن، 25 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© AFP 2023
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أعلنت كامالا هاريس، المرشحة لخوض الانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديموقراطي، اليوم الجمعة، عن دعمها الكامل لإسرائيل ووقوفها معها في الدفاع عن نفسها.
ونقلت القناة "i24 news" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن الوقت قد حان إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في القطاع.
وأوضحت هاريس أنها تعمل مع الرئيس جو بايدن لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مشيرة إلى أنها "لن أتردد في اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن قواتنا ومصالحنا ضد إيران والإرهابيين، وما حصل في غزة مدمر ومستوى المعاناة الإنسانية محزن للغاية".
البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر
17 أغسطس, 08:29 GMT
ولفتت كامالا هاريس إلى أنها تعمل من أجل إنهاء المعاناة في قطاع غزة وأن يكون للفلسطينيين حق في الكرامة وتقرير المصير، مشيرة إلى أن ما جرى في غزة مدمر ومستوى المعاناة الإنسانية محزن للغاية.
وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت، اليوم الجمعة، أنها دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر وفي منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية في تدمير طائرتين دون طيار تابعتين للحوثيين المدعومين من إيران فوق البحر الأحمر، وطائرة دون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأضافت: "تقرر أن هذه الطائرات دون طيار تشكل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية آمنة وأكثر أمانًا".
جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
تقرير: مقتل 44 إسرائيليا خلال المواجهات مع "حزب الله" بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا
06:25 GMT
يأتي البيان الأمريكي غداة إعلان جماعة "أنصار الله" إصابة السفينتين (سونيون) النفطية و(إس دبليو نورث ويند 1)، إثر استهدافهما بعدد من الزوارق والصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، أثناء إبحارهما في البحر الأحمر وخليج عدن.
وجاء تبني "أنصار الله" مهاجمة السفينتين غداة إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تضرر سفينة تجارية إثر تعرضها لهجوم بزورق غير مأهول على بعد 57 ميلاً بحرياً جنوب عدن في اليمن، واندلاع حريق على متن سفينة أخرى نتيجة هجوم بمقذوف أصابها على بعد 77 ميلاً بحرياً غرب مدينة الحديدة (غرب اليمن) جنوب البحر الأحمر.
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