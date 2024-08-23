https://sarabic.ae/20240823/تقرير-مقتل-44-إسرائيليا-خلال-المواجهات-مع-حزب-الله-بينهم-24-مدنيا-و19-ضابطا-وجنديا-1092018087.html

تقرير: مقتل 44 إسرائيليا خلال المواجهات مع "حزب الله" بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا

تقرير: مقتل 44 إسرائيليا خلال المواجهات مع "حزب الله" بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا

سبوتنيك عربي

نشر موقع إلكتروني إسرائيلي، اليوم الجمعة، تقريرا أحصى من خلاله عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين خلال المواجهة مع "حزب الله" اللبناني. 23.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-23T06:25+0000

2024-08-23T06:25+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، صباح اليوم الجمعة، أنه قتل 44 إسرائيليا في المواجهة مع "حزب الله" منذ الثامن من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعاملا أجنبيا واحدا.وأشار الموقع إلى إصابة 271 إسرائيليا بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش منذ بداية المواجهة مع "حزب الله"، منوها بأن "حزب الله" أطلق 1091 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل الشهر الماضي بارتفاع يعادل 3 أضعاف مقارنة بمطلع العام الحالي.وفي السياق نفسه، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه نفذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت 12 موقعاً للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.وأوضح الحزب في بيان صدر، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن هذه العمليات تمت يوم الخميس، حيث شملت قصف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة، مما أدى إلى إصابة مباشرة للهدف.كما أشار البيان إلى أن الحزب شن هجوماً جوياً باستخدام مسيرات انقضاضية استهدفت مواقع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة كريات شمونة، وقصف التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام، بالإضافة إلى مواقع أخرى في محيط المطلة والغجر.في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي بقصف 21 بلدة في جنوب لبنان. وتركزت عمليات القصف في أقضية النبطية، وحاصبيا، ومرجعيون، وبنت جبيل، وصور، حيث استهدفت بلدات عدة بينها كوثرية السياد، كفرشوبا، وبليدا، وميس الجبل، وعيترون، وعيتا الشعب، والناقورة، وزبقين.

https://sarabic.ae/20240822/الإعلام-الإسرائيلي-يتحدث-عن-فوضى-وعجز-بسبب-مسيرات-حزب-الله-1091984221.html

https://sarabic.ae/20240821/حزب-الله-يعلن-عن-استهداف-12-موقعا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1091979014.html

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