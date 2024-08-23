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تقرير: مقتل 44 إسرائيليا خلال المواجهات مع "حزب الله" بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا
تقرير: مقتل 44 إسرائيليا خلال المواجهات مع "حزب الله" بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا
سبوتنيك عربي
نشر موقع إلكتروني إسرائيلي، اليوم الجمعة، تقريرا أحصى من خلاله عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين خلال المواجهة مع "حزب الله" اللبناني. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T06:25+0000
2024-08-23T06:25+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، صباح اليوم الجمعة، أنه قتل 44 إسرائيليا في المواجهة مع "حزب الله" منذ الثامن من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعاملا أجنبيا واحدا.وأشار الموقع إلى إصابة 271 إسرائيليا بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش منذ بداية المواجهة مع "حزب الله"، منوها بأن "حزب الله" أطلق 1091 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل الشهر الماضي بارتفاع يعادل 3 أضعاف مقارنة بمطلع العام الحالي.وفي السياق نفسه، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه نفذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت 12 موقعاً للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.وأوضح الحزب في بيان صدر، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن هذه العمليات تمت يوم الخميس، حيث شملت قصف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة، مما أدى إلى إصابة مباشرة للهدف.كما أشار البيان إلى أن الحزب شن هجوماً جوياً باستخدام مسيرات انقضاضية استهدفت مواقع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة كريات شمونة، وقصف التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام، بالإضافة إلى مواقع أخرى في محيط المطلة والغجر.في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي بقصف 21 بلدة في جنوب لبنان. وتركزت عمليات القصف في أقضية النبطية، وحاصبيا، ومرجعيون، وبنت جبيل، وصور، حيث استهدفت بلدات عدة بينها كوثرية السياد، كفرشوبا، وبليدا، وميس الجبل، وعيترون، وعيتا الشعب، والناقورة، وزبقين.
https://sarabic.ae/20240822/الإعلام-الإسرائيلي-يتحدث-عن-فوضى-وعجز-بسبب-مسيرات-حزب-الله-1091984221.html
https://sarabic.ae/20240821/حزب-الله-يعلن-عن-استهداف-12-موقعا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1091979014.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

تقرير: مقتل 44 إسرائيليا خلال المواجهات مع "حزب الله" بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا

06:25 GMT 23.08.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZجولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة
جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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نشر موقع إلكتروني إسرائيلي، اليوم الجمعة، تقريرا أحصى من خلاله عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين خلال المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.
وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، صباح اليوم الجمعة، أنه قتل 44 إسرائيليا في المواجهة مع "حزب الله" منذ الثامن من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعاملا أجنبيا واحدا.
وأشار الموقع إلى إصابة 271 إسرائيليا بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش منذ بداية المواجهة مع "حزب الله"، منوها بأن "حزب الله" أطلق 1091 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل الشهر الماضي بارتفاع يعادل 3 أضعاف مقارنة بمطلع العام الحالي.
أنفاق ضخمة ومقرات محصنة تابعة لـحزب الله في منشأة عماد 4العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن "فوضى وعجز" بسبب مسيرات "حزب الله"
أمس, 08:41 GMT
وفي السياق نفسه، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه نفذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت 12 موقعاً للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.
وأوضح الحزب في بيان صدر، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن هذه العمليات تمت يوم الخميس، حيث شملت قصف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة، مما أدى إلى إصابة مباشرة للهدف.
كما أشار البيان إلى أن الحزب شن هجوماً جوياً باستخدام مسيرات انقضاضية استهدفت مواقع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة كريات شمونة، وقصف التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام، بالإضافة إلى مواقع أخرى في محيط المطلة والغجر.
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
"حزب الله" يعلن عن استهداف 12 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
21 أغسطس, 23:04 GMT
في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي بقصف 21 بلدة في جنوب لبنان. وتركزت عمليات القصف في أقضية النبطية، وحاصبيا، ومرجعيون، وبنت جبيل، وصور، حيث استهدفت بلدات عدة بينها كوثرية السياد، كفرشوبا، وبليدا، وميس الجبل، وعيترون، وعيتا الشعب، والناقورة، وزبقين.
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