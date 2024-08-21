https://sarabic.ae/20240821/حزب-الله-يعلن-عن-استهداف-12-موقعا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1091979014.html

"حزب الله" يعلن عن استهداف 12 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله" يعلن عن استهداف 12 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له، اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية استهدفت 12 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب... 21.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-21T23:04+0000

2024-08-21T23:04+0000

2024-08-21T23:04+0000

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بيروت - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" أن الهجمات، التي نُفذت يوم أمس الأربعاء، شملت مواقع عسكرية إسرائيلية مختلفة بعد مراقبة ومتابعة دقيقة لتحركات الجنود الإسرائيليين.وأفاد البيان بأن الهجمات تضمنت قصفًا بصواريخ كاتيوشا على قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان، واستهداف مجموعة جنود بالقرب من ثكنة زرعيت. كما تم قصف مواقع في حدب يارون بقذائف مدفعية، وشنّ هجمات جوية بأسراب من المسيرات الانقضاضية على المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد.وأكد البيان أن هذه الهجمات أصابت أهدافها بدقة، مشيرًا إلى استهداف دبابة ميركافا في موقع العباسية وثكنة راميم التي تشغلها قوات من لواء غولاني، إضافة إلى قصف تموضعات للجنود الإسرائيليين في موقع مسكافعام وموقع المالكية.في المقابل، ردّ الجيش الإسرائيلي بشنّ سلسلة غارات على 21 بلدة لبنانية في جنوب البلاد، وتركزت الغارات على بلدات في قضاء حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، صور، وصيدا، إضافة إلى بلدات في قضاء بعلبك. وتسببت الغارات بأضرار كبيرة في المناطق المستهدفة، كما اخترقت طائرات الجيش الإسرائيلي جدار الصوت فوق عدة مناطق لبنانية.

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