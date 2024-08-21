عمدة موسكو: إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة دون أضرار أو إصابات

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الإنسان والثقافة
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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شؤون عسكرية
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مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
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كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240821/عمدة-موسكو-إسقاط-طائرتين-مسيرتين-كانتا-متجهتين-نحو-العاصمة-دون-أضرار-أو-إصابات-1091941944.html
عمدة موسكو: إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة دون أضرار أو إصابات
عمدة موسكو: إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة دون أضرار أو إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الأربعاء، عن تصدي الدفاعات الجوية لاعتداء بطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو موسكو، دون أي أضرار أو... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T00:43+0000
2024-08-21T00:43+0000
موسكو
الهجوم الإرهابي في موسكو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وذكر سوبيانين، عبر قناته على تيليغرام أنه: "في منطقة بودولسك، نجحت قوات الدفاع الجوي في التصدي لهجوم بطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو موسكو. وفقًا للمعلومات الأولية، لم تُسجل أي أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام. ويعمل الخبراء من خدمات الطوارئ في موقع الحادث".وكان سوبيانين، قد أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء عن تدمير طائرة مسيرة كانت تتجه نحو موسكو في منطقة بودولسك".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240509/عمدة-موسكو-يعلن-صد-هجوم-لطائرة-مسيرة-حلقت-باتجاه-العاصمة-الروسية-1088697808.html
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موسكو, الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
موسكو, الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

عمدة موسكو: إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة دون أضرار أو إصابات

00:43 GMT 21.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الأربعاء، عن تصدي الدفاعات الجوية لاعتداء بطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو موسكو، دون أي أضرار أو إصابات.
وذكر سوبيانين، عبر قناته على تيليغرام أنه: "في منطقة بودولسك، نجحت قوات الدفاع الجوي في التصدي لهجوم بطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو موسكو. وفقًا للمعلومات الأولية، لم تُسجل أي أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام. ويعمل الخبراء من خدمات الطوارئ في موقع الحادث".
ضباط إنفاذ القانون بالقرب من قاعة الحفلات الموسيقية في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عمدة موسكو يعلن صد هجوم لطائرة مسيرة حلقت باتجاه العاصمة الروسية
9 مايو, 23:34 GMT
وكان سوبيانين، قد أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء عن تدمير طائرة مسيرة كانت تتجه نحو موسكو في منطقة بودولسك".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيةأمس, 21:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيةأمس, 20:37 GMT
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