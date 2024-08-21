https://sarabic.ae/20240821/عمدة-موسكو-إسقاط-طائرتين-مسيرتين-كانتا-متجهتين-نحو-العاصمة-دون-أضرار-أو-إصابات-1091941944.html
عمدة موسكو: إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة دون أضرار أو إصابات
عمدة موسكو: إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة دون أضرار أو إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الأربعاء، عن تصدي الدفاعات الجوية لاعتداء بطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو موسكو، دون أي أضرار أو... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T00:43+0000
2024-08-21T00:43+0000
2024-08-21T00:43+0000
موسكو
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وذكر سوبيانين، عبر قناته على تيليغرام أنه: "في منطقة بودولسك، نجحت قوات الدفاع الجوي في التصدي لهجوم بطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو موسكو. وفقًا للمعلومات الأولية، لم تُسجل أي أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام. ويعمل الخبراء من خدمات الطوارئ في موقع الحادث".وكان سوبيانين، قد أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء عن تدمير طائرة مسيرة كانت تتجه نحو موسكو في منطقة بودولسك".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240509/عمدة-موسكو-يعلن-صد-هجوم-لطائرة-مسيرة-حلقت-باتجاه-العاصمة-الروسية-1088697808.html
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موسكو, الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
موسكو, الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
عمدة موسكو: إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة دون أضرار أو إصابات
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الأربعاء، عن تصدي الدفاعات الجوية لاعتداء بطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو موسكو، دون أي أضرار أو إصابات.
وذكر سوبيانين، عبر قناته على تيليغرام أنه: "في منطقة بودولسك، نجحت قوات الدفاع الجوي في التصدي لهجوم بطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو موسكو. وفقًا للمعلومات الأولية، لم تُسجل أي أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام. ويعمل الخبراء من خدمات الطوارئ في موقع الحادث".
وكان سوبيانين، قد أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء عن تدمير طائرة مسيرة كانت تتجه نحو موسكو في منطقة بودولسك".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.