https://sarabic.ae/20240820/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يشن-5-غارات-على-عدة-مناطق-في-البقاع-شرقي-لبنان-1091941113.html
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن 5 غارات على عدة مناطق في البقاع شرقي لبنان
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن 5 غارات على عدة مناطق في البقاع شرقي لبنان
سبوتنيك عربي
أغارت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، على منطقة البقاع في قضاء بعلبك شرقي لبنان، حيث استهدفت مواقع لحزب الله. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
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بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة الإسرائيلية نفّذت 5 غارات على 5 مواقع لحزب الله في 4 بلدات بمنطقة البقاع في قضاء بعلبك شرقي لبنان".وأوضح المصدر أن "الغارات استهدفت بلدات النبي شيت، السفري، بوداي، وسرعين".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.
https://sarabic.ae/20240819/لبنان-يوجه-شكوى-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-خرق-الطيران-الإسرائيلي-لجدار-الصوت-فوق-المناطق-اللبنانية-1091897670.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن 5 غارات على عدة مناطق في البقاع شرقي لبنان
أغارت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، على منطقة البقاع في قضاء بعلبك شرقي لبنان، حيث استهدفت مواقع لحزب الله.
بيروت - سبوتنيك
. وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة الإسرائيلية نفّذت 5 غارات على 5 مواقع لحزب الله في 4 بلدات بمنطقة البقاع في قضاء بعلبك شرقي لبنان".
وأوضح المصدر أن "الغارات استهدفت بلدات النبي شيت، السفري، بوداي، وسرعين".
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي
للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.