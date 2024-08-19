https://sarabic.ae/20240819/لبنان-يوجه-شكوى-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-خرق-الطيران-الإسرائيلي-لجدار-الصوت-فوق-المناطق-اللبنانية-1091897670.html

لبنان يوجه شكوى إلى مجلس الأمن بشأن خرق الطيران الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية

لبنان يوجه شكوى إلى مجلس الأمن بشأن خرق الطيران الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية

سبوتنيك عربي

وجهت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك، اليوم الاثنين، "شكوى إلى مجلس الأمن حول خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية ومن ضمنها العاصمة... 19.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-19T13:52+0000

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وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية، في الشكوى، الخروقات الإسرائيلة، مؤكدة أنها تشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان ومجاله الجوي، ولقرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006)، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وحسب الشكوى اللبنانية، "خرق الاحتلال الإسرائيلي عدد من أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر كافة أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي الذي تمارسه إسرائيل من خلال ترويع جميع المدنيين وبث الذعر بينهم، الامر الذي يؤثر بصورة خاصة على الشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع مثل الأطفال".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الأحد/الاثنين، غارات جوية على عدة بلدات جنوب لبنان.وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عددا من الغارات العدوانية مساء الأحد على عدد من المناطق في الجنوب اللبناني استهدفت بلدة "حولا" في قضاء "مرجعيون" بالنبطية، وأطراف بلدة "عيتا الشعب"، وبلدة "بيت ليف".وذكرت الوكالة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على بلدة "بيت ليف" أسفرت عن تدمير منزل أحد المواطنين دون وقوع إصابات، فيما أسفر الهجوم على بلدة "حولا" عن إلحاق ضرر كبير بأحد المنازل المدنية في حي "الحمامير" قرب النادي الحسيني، وفقا للوكالة.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.

https://sarabic.ae/20240818/اليونفيل-تعلن-إصابة-3-من-جنودها-في-انفجار-قرب-مركبتهم-جنوبي-لبنان-1091863624.html

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