لبنان يوجه شكوى إلى مجلس الأمن بشأن خرق الطيران الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية

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كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
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11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
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لبنان يوجه شكوى إلى مجلس الأمن بشأن خرق الطيران الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية
لبنان يوجه شكوى إلى مجلس الأمن بشأن خرق الطيران الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية
سبوتنيك عربي
وجهت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك، اليوم الاثنين، "شكوى إلى مجلس الأمن حول خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية ومن ضمنها العاصمة... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T13:52+0000
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وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية، في الشكوى، الخروقات الإسرائيلة، مؤكدة أنها تشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان ومجاله الجوي، ولقرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006)، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وحسب الشكوى اللبنانية، "خرق الاحتلال الإسرائيلي عدد من أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر كافة أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي الذي تمارسه إسرائيل من خلال ترويع جميع المدنيين وبث الذعر بينهم، الامر الذي يؤثر بصورة خاصة على الشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع مثل الأطفال".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الأحد/الاثنين، غارات جوية على عدة بلدات جنوب لبنان.وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عددا من الغارات العدوانية مساء الأحد على عدد من المناطق في الجنوب اللبناني استهدفت بلدة "حولا" في قضاء "مرجعيون" بالنبطية، وأطراف بلدة "عيتا الشعب"، وبلدة "بيت ليف".وذكرت الوكالة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على بلدة "بيت ليف" أسفرت عن تدمير منزل أحد المواطنين دون وقوع إصابات، فيما أسفر الهجوم على بلدة "حولا" عن إلحاق ضرر كبير بأحد المنازل المدنية في حي "الحمامير" قرب النادي الحسيني، وفقا للوكالة.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.
https://sarabic.ae/20240818/اليونفيل-تعلن-إصابة-3-من-جنودها-في-انفجار-قرب-مركبتهم-جنوبي-لبنان-1091863624.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

لبنان يوجه شكوى إلى مجلس الأمن بشأن خرق الطيران الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية

13:52 GMT 19.08.2024
© AP Photo / Leo Correaقصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
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وجهت بعثة لبنان الدائمة في نيويورك، اليوم الاثنين، "شكوى إلى مجلس الأمن حول خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية ومن ضمنها العاصمة بيروت".
وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية، في الشكوى، الخروقات الإسرائيلة، مؤكدة أنها تشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان ومجاله الجوي، ولقرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006)، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وحسب الشكوى اللبنانية، "خرق الاحتلال الإسرائيلي عدد من أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر كافة أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي الذي تمارسه إسرائيل من خلال ترويع جميع المدنيين وبث الذعر بينهم، الامر الذي يؤثر بصورة خاصة على الشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع مثل الأطفال".
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
"اليونفيل" تعلن إصابة 3 من جنودها في انفجار قرب مركبتهم جنوبي لبنان
أمس, 12:12 GMT
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الأحد/الاثنين، غارات جوية على عدة بلدات جنوب لبنان.
وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عددا من الغارات العدوانية مساء الأحد على عدد من المناطق في الجنوب اللبناني استهدفت بلدة "حولا" في قضاء "مرجعيون" بالنبطية، وأطراف بلدة "عيتا الشعب"، وبلدة "بيت ليف".
وذكرت الوكالة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على بلدة "بيت ليف" أسفرت عن تدمير منزل أحد المواطنين دون وقوع إصابات، فيما أسفر الهجوم على بلدة "حولا" عن إلحاق ضرر كبير بأحد المنازل المدنية في حي "الحمامير" قرب النادي الحسيني، وفقا للوكالة.
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.
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