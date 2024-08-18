https://sarabic.ae/20240818/غارات-إسرائيلية-تستهدف-عدة-بلدات-لبنانية-وتدمر-عدة-منازل-1091874203.html
غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات لبنانية وتدمر عدة منازل
غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات لبنانية وتدمر عدة منازل
سبوتنيك عربي
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الأحد/الاثنين، غارات جوية على عدة بلدات جنوب لبنان. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T23:00+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عددا من الغارات العدوانية مساء الأحد على عدد من المناطق بالجنوب اللبناني استهدفت بلدة "حولا" في قضاء "مرجعيون" بالنبطية، وأطراف بلدة "عيتا الشعب"، وبلدة "بيت ليف".فيما أسفر الهجوم على بلدة "حولا" عن إلحاق ضرر كبير بأحد المنازل المدنية في حي "الحمامير" قرب النادي الحسيني، وفقا للوكالة.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.
https://sarabic.ae/20240817/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-عدة-بلدات-لبنانية-1091854973.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, غارات إسرائيلية, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, غارات إسرائيلية, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات لبنانية وتدمر عدة منازل
23:00 GMT 18.08.2024 (تم التحديث: 23:30 GMT 18.08.2024)
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الأحد/الاثنين، غارات جوية على عدة بلدات جنوب لبنان.
وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عددا من الغارات العدوانية مساء الأحد على عدد من المناطق بالجنوب اللبناني استهدفت بلدة "حولا" في قضاء "مرجعيون" بالنبطية، وأطراف بلدة "عيتا الشعب"، وبلدة "بيت ليف".
وذكرت الوكالة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على بلدة" بيت ليف" أسفرت عن تدمير منزل أحد المواطنين دون وقوع إصابات.
فيما أسفر الهجوم على بلدة "حولا" عن إلحاق ضرر كبير بأحد المنازل المدنية
في حي "الحمامير" قرب النادي الحسيني، وفقا للوكالة.
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.