غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات لبنانية وتدمر عدة منازل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240818/غارات-إسرائيلية-تستهدف-عدة-بلدات-لبنانية-وتدمر-عدة-منازل-1091874203.html
غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات لبنانية وتدمر عدة منازل
غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات لبنانية وتدمر عدة منازل
سبوتنيك عربي
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الأحد/الاثنين، غارات جوية على عدة بلدات جنوب لبنان. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T23:00+0000
2024-08-18T23:30+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
غارات إسرائيلية
أخبار حزب الله
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/15/1090038206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b62c0d63102b2aab95e5251e8dda91e.jpg
وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عددا من الغارات العدوانية مساء الأحد على عدد من المناطق بالجنوب اللبناني استهدفت بلدة "حولا" في قضاء "مرجعيون" بالنبطية، وأطراف بلدة "عيتا الشعب"، وبلدة "بيت ليف".فيما أسفر الهجوم على بلدة "حولا" عن إلحاق ضرر كبير بأحد المنازل المدنية في حي "الحمامير" قرب النادي الحسيني، وفقا للوكالة.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.
https://sarabic.ae/20240817/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-عدة-بلدات-لبنانية-1091854973.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/15/1090038206_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_59f5789acdac12fe94b4603832d1d41a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, غارات إسرائيلية, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, غارات إسرائيلية, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى

غارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات لبنانية وتدمر عدة منازل

23:00 GMT 18.08.2024 (تم التحديث: 23:30 GMT 18.08.2024)
© Sputnik . Abdul Kader AlBayآثاردمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان
آثاردمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الأحد/الاثنين، غارات جوية على عدة بلدات جنوب لبنان.
وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عددا من الغارات العدوانية مساء الأحد على عدد من المناطق بالجنوب اللبناني استهدفت بلدة "حولا" في قضاء "مرجعيون" بالنبطية، وأطراف بلدة "عيتا الشعب"، وبلدة "بيت ليف".
وذكرت الوكالة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على بلدة" بيت ليف" أسفرت عن تدمير منزل أحد المواطنين دون وقوع إصابات.
فيما أسفر الهجوم على بلدة "حولا" عن إلحاق ضرر كبير بأحد المنازل المدنية في حي "الحمامير" قرب النادي الحسيني، وفقا للوكالة.
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.
آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات لبنانية
أمس, 21:27 GMT
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهتأمس, 05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала