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الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات لبنانية
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات لبنانية
سبوتنيك عربي
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارات جوية على عدة بلدات جنوب لبنان. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
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وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، استهدف الطيران الإسرائيلي بغارة جوية بالصواريخ أطراف بلدتي الطيري حانين.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.
https://sarabic.ae/20240817/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-خلية-بمسيرة-في-جنين-بالضفة-الغربية-فيديو---1091853465.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات لبنانية

21:27 GMT 17.08.2024 (تم التحديث: 21:28 GMT 17.08.2024)
© Sputnik . Abdul Kader AlBayآثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان
آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارات جوية على عدة بلدات جنوب لبنان.
وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، استهدف الطيران الإسرائيلي بغارة جوية بالصواريخ أطراف بلدتي الطيري حانين.
وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي والاستطلاعي والمسير حلقت بشكل مكثف في أجواء صور وقرى القطاعين الغربي والأوسط وعلى علو منخفض.
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.
الجيش الإسرائيلي يواصل عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارة بمسيرة في جنين بالضفة الغربية... فيديو
19:22 GMT
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.
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Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهت05:18 GMT
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