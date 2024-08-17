https://sarabic.ae/20240817/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-عدة-بلدات-لبنانية-1091854973.html
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات لبنانية
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات لبنانية
سبوتنيك عربي
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارات جوية على عدة بلدات جنوب لبنان. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T21:27+0000
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وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، استهدف الطيران الإسرائيلي بغارة جوية بالصواريخ أطراف بلدتي الطيري حانين.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.
https://sarabic.ae/20240817/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-خلية-بمسيرة-في-جنين-بالضفة-الغربية-فيديو---1091853465.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات لبنانية
21:27 GMT 17.08.2024 (تم التحديث: 21:28 GMT 17.08.2024)
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارات جوية على عدة بلدات جنوب لبنان.
وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، استهدف الطيران الإسرائيلي
بغارة جوية بالصواريخ أطراف بلدتي الطيري حانين.
وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي والاستطلاعي والمسير حلقت بشكل مكثف في أجواء صور وقرى القطاعين الغربي والأوسط وعلى علو منخفض.
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.