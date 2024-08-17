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الجيش الإسرائيلي يستهدف "خلية" بمسيرة في جنين بالضفة الغربية... فيديو
الجيش الإسرائيلي يستهدف "خلية" بمسيرة في جنين بالضفة الغربية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن فلسطينيين اثنين قتلا مساء اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنين شمالي الضفة الغربية. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T19:22+0000
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من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، إن "طائرة مسيرة استهدفت خلية من 4 فلسطينيين في جنين خططت لهجمات وشيكة".كما نقلت الإذاعة عن مصدر أمني أن الفلسطينيين اللذين تم اغتيالهما في جنين كانا مطلوبين للجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية مما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
https://sarabic.ae/20240817/سياسي-فلسطيني-لـسبوتنيك-فشل-مفاوضات-تبادل-المحتجزين-يدفع-المنطقة-إلى-دوامة-الحرب-الإقليمية-1091853118.html
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العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يستهدف "خلية" بمسيرة في جنين بالضفة الغربية... فيديو

19:22 GMT 17.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يواصل عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يواصل عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن فلسطينيين اثنين قتلا مساء اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنين شمالي الضفة الغربية.
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، إن "طائرة مسيرة استهدفت خلية من 4 فلسطينيين في جنين خططت لهجمات وشيكة".
كما نقلت الإذاعة عن مصدر أمني أن الفلسطينيين اللذين تم اغتيالهما في جنين كانا مطلوبين للجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وفي الأشهر القليلة الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي الغارات الجوية في الضفة الغربية بذريعة منع ما يصفها بخلايا فلسطينية مسلحة من تنفيذ عمليات.

احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة حماس، في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
سياسي فلسطيني لـ"سبوتنيك": فشل مفاوضات تبادل المحتجزين يدفع المنطقة إلى دوامة الحرب الإقليمية
19:13 GMT

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدفت مسيرتان إسرائيليتان سيارتين في الحي الشرقي بجنين مما أسفر عن 5 قتلى، وأوقعت غارات مماثلة قتلى في مدينة طوباس وبلدة طمون القريبة منها.

ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية مما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
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