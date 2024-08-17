سياسي فلسطيني لـ"سبوتنيك": فشل مفاوضات تبادل المحتجزين يدفع المنطقة إلى دوامة الحرب الإقليمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:33 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استمرار عقد مباحثات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة.. والرئيس الفلسطيني يقرر التوجه إلى القطاع
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240817/سياسي-فلسطيني-لـسبوتنيك-فشل-مفاوضات-تبادل-المحتجزين-يدفع-المنطقة-إلى-دوامة-الحرب-الإقليمية-1091853118.html
سياسي فلسطيني لـ"سبوتنيك": فشل مفاوضات تبادل المحتجزين يدفع المنطقة إلى دوامة الحرب الإقليمية
سياسي فلسطيني لـ"سبوتنيك": فشل مفاوضات تبادل المحتجزين يدفع المنطقة إلى دوامة الحرب الإقليمية
سبوتنيك عربي
قال أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، الدكتور أسامة شعث، اليوم السبت، إنه "من المبكر الحديث عن فشل جولة المفاوضات، التي جرت قبل... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T19:13+0000
2024-08-17T19:13+0000
حصري
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091759485_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_3f1982a752c39d84fb7172e8fe64e06e.jpg
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "جولة الدوحة من المباحثات كانت بحسب خطة الوسطاء استطلاعية، للتعرف على آراء المطالب المتحاربة بشكل منفصل، وأخذها بعين الاعتبار، فيما تعمل الجولات التالية على بحث كل بند ومطلب منها".ويعتقد شعث أن "الجولة الأولى لم تفشل، بل نجح الوسطاء في تحقيق بعض النتائج المحدودة التي يمكن البناء عليها في الجولات القادمة التي ستجري في القاهرة، إذ حددت جولة الدوحة سقف المطالب لكل طرف وشروطها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن "حماس" تعاونت مع الوسطاء، وأبدت مرونة كبيرة تماشيا مع المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصدر عنها قرار من مجلس الأمن الدولي".وأشار شعث إلى أن "الشروط والعقبات والعراقيل التي يضعها نتنياهو تهدف إلى إفشال المفاوضات ووقف الحرب على قطاع غزة، لكن الوسطاء سيتعاملون مع كل هذه النقاط بندا بندا، وصولا إلى الاتفاق عليها جميعها، ووضع صياغات كاملة لإنهاء الحرب"، معتبرا أن "هذا الأمر لا يحتمل المساومة والتسويف، لأن إفشال المفاوضات يعني إغراق المنطقة في دوامة الحرب والدم والدمار".وأكد أن "أمريكا معنية بوقف الحرب في غزة، بهدف إطفاء كل محاولات إشعال النار في المنطقة، خدمة لمصالحها، لا سيما المتعلقة بالانتخابات التي اقتربت كثيرا، وهناك اهتمام عالمي شعبي، وتريد الإدارة الحالية الديمقراطية أن تدخل الانتخابات قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهي تملك ورقة وقف الحرب والضغط على نتنياهو، وهذا يعني أنها تريد كسب الأصوات العربية والإسلامية، وكل القوى وأنصار وقف الحرب والسلام في أمريكا، الذين لا يريدون استمرار الحرب، وهذا يعني بشكل أو بآخر أن أمريكا عليها ممارسة المزيد من الضغط على نتنياهو وحكومته".ويعتقد أسامة شعث أن "فشل المفاوضات يعني انزلاق المنطقة إلى دوامة الحرب الإقليمية التي قد تشتعل من الجانب اللبناني، أو الإيراني، أو غيرها، ما يعرّض المصالح الأمريكية بشكل مباشر إلى الخطر، وخاصة القواعد في المنطقة العربية بسوريا والعراق أو الخليج، بالتالي قد تشتعل المنطقة وأمريكا لا تريد ذلك".وتابع: "كما أن هناك متغيرات دولية ومخاطر كبيرة من اندلاع أي حرب في الإقليم، خاصة أن مصالح واشنطن لا تتوقف على القواعد العسكرية، بل هناك أخرى اقتصادية وتجارية كبيرة جدا في المنطقة، موضوع الاستيراد والتصدير، وعمليات التجارة والنقل البحري، كل ذلك يتوقف على استقرار المنطقة، ما يدفع أمريكا بعدم السماح باشتعال الحرب في المنطقة".وجرت يومي الخميس والجمعة الماضيين، مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قطر ومصر وأمريكا وإسرائيل، فيما رفضت قيادة حركة "حماس" المشاركة في المفاوضات بسبب عدم توفر تفاصيل بشأن شروط التهدئة.وأشار بيان مشترك لأمريكا وقطر ومصر، نشره مكتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى أن "الوسطاء قدموا مقترحا لوقف إطلاق النار لإسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الخلافات بين الطرفين".وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين "أقرب من أي وقت مضى"، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.وقال بايدن للصحفيين، معلقا على التقدم المحرز في محادثات الدوحة: "أحد أسباب تأخري هو أنني كنت أتعامل مع جهود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، نحن قريبون (إلى التوصل إلى اتفاق) من أي وقت مضى، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق بعد".وفي وقت سابق، أكدت قطر ومصر وأمريكا، أن كبار المسؤولين من حكوماتها سيجتمعون مرة أخرى في العاصمة المصرية القاهرة بشأن وقف النار في قطاع غزة، قبل نهاية الأسبوع المقبل، معربة عن أمل التوصل لاتفاق وفق الشروط الحالية المطروحة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 40 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20240816/بيان-قطري-مصري-أمريكي-مشترك-المحادثات-بشأن-غزة-في-قطر-كانت-بناءة-وجرت-في-أجواء-إيجابية-1091820634.html
https://sarabic.ae/20240817/نتنياهو-يوجه-رسالة-لأمريكا-والوسطاء-بعد-ختام-محادثات-الدوحة-1091849816.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091759485_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_69d02a4f36cd6ae77b40f04a983c05db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
حصري, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس

سياسي فلسطيني لـ"سبوتنيك": فشل مفاوضات تبادل المحتجزين يدفع المنطقة إلى دوامة الحرب الإقليمية

19:13 GMT 17.08.2024
© AP Photo / Leo Correaاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة حماس، في تل أبيب
احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة حماس، في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة حماس، في تل أبيب
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
حصري
قال أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، الدكتور أسامة شعث، اليوم السبت، إنه "من المبكر الحديث عن فشل جولة المفاوضات، التي جرت قبل يومين في العاصمة القطرية الدوحة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "جولة الدوحة من المباحثات كانت بحسب خطة الوسطاء استطلاعية، للتعرف على آراء المطالب المتحاربة بشكل منفصل، وأخذها بعين الاعتبار، فيما تعمل الجولات التالية على بحث كل بند ومطلب منها".
ويعتقد شعث أن "الجولة الأولى لم تفشل، بل نجح الوسطاء في تحقيق بعض النتائج المحدودة التي يمكن البناء عليها في الجولات القادمة التي ستجري في القاهرة، إذ حددت جولة الدوحة سقف المطالب لكل طرف وشروطها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن "حماس" تعاونت مع الوسطاء، وأبدت مرونة كبيرة تماشيا مع المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصدر عنها قرار من مجلس الأمن الدولي".
وقال إن "الضغط الآن يجب أن يكون على حكومة نتنياهو، التي عادت بمطالب جديدة تماما عما تم التوافق عليه في شهر يوليو/ تموز الماضي، والتي كانت تجري بشأن الورقة الأمريكية، فالمشكلة ليست في الفصائل، وإنما في الشروط الجديدة التي جاء نتنياهو بها للمفاوضات".
وأشار شعث إلى أن "الشروط والعقبات والعراقيل التي يضعها نتنياهو تهدف إلى إفشال المفاوضات ووقف الحرب على قطاع غزة، لكن الوسطاء سيتعاملون مع كل هذه النقاط بندا بندا، وصولا إلى الاتفاق عليها جميعها، ووضع صياغات كاملة لإنهاء الحرب"، معتبرا أن "هذا الأمر لا يحتمل المساومة والتسويف، لأن إفشال المفاوضات يعني إغراق المنطقة في دوامة الحرب والدم والدمار".
وأكد أن "أمريكا معنية بوقف الحرب في غزة، بهدف إطفاء كل محاولات إشعال النار في المنطقة، خدمة لمصالحها، لا سيما المتعلقة بالانتخابات التي اقتربت كثيرا، وهناك اهتمام عالمي شعبي، وتريد الإدارة الحالية الديمقراطية أن تدخل الانتخابات قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهي تملك ورقة وقف الحرب والضغط على نتنياهو، وهذا يعني أنها تريد كسب الأصوات العربية والإسلامية، وكل القوى وأنصار وقف الحرب والسلام في أمريكا، الذين لا يريدون استمرار الحرب، وهذا يعني بشكل أو بآخر أن أمريكا عليها ممارسة المزيد من الضغط على نتنياهو وحكومته".
ويعتقد أسامة شعث أن "فشل المفاوضات يعني انزلاق المنطقة إلى دوامة الحرب الإقليمية التي قد تشتعل من الجانب اللبناني، أو الإيراني، أو غيرها، ما يعرّض المصالح الأمريكية بشكل مباشر إلى الخطر، وخاصة القواعد في المنطقة العربية بسوريا والعراق أو الخليج، بالتالي قد تشتعل المنطقة وأمريكا لا تريد ذلك".
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
بيان قطري مصري أمريكي مشترك: المحادثات بشأن غزة في قطر كانت بناءة وجرت في أجواء إيجابية
أمس, 14:26 GMT
وتابع: "كما أن هناك متغيرات دولية ومخاطر كبيرة من اندلاع أي حرب في الإقليم، خاصة أن مصالح واشنطن لا تتوقف على القواعد العسكرية، بل هناك أخرى اقتصادية وتجارية كبيرة جدا في المنطقة، موضوع الاستيراد والتصدير، وعمليات التجارة والنقل البحري، كل ذلك يتوقف على استقرار المنطقة، ما يدفع أمريكا بعدم السماح باشتعال الحرب في المنطقة".

وبيّن أن "نجاح هذه المفاوضات تتوقف على ضغط واشنطن وإدارة بايدن على نتنياهو، وممارسة كل ما يمكنها واستغلال جميع نفوذها لإجبار نتنياهو على القبول بالصفقة وتمرير صفقة تبادل المحتجزين ووقف الحرب".

وجرت يومي الخميس والجمعة الماضيين، مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قطر ومصر وأمريكا وإسرائيل، فيما رفضت قيادة حركة "حماس" المشاركة في المفاوضات بسبب عدم توفر تفاصيل بشأن شروط التهدئة.
وأشار بيان مشترك لأمريكا وقطر ومصر، نشره مكتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى أن "الوسطاء قدموا مقترحا لوقف إطلاق النار لإسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الخلافات بين الطرفين".
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين "أقرب من أي وقت مضى"، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
نتنياهو يوجه رسالة لأمريكا والوسطاء بعد ختام محادثات الدوحة
17:39 GMT
وقال بايدن للصحفيين، معلقا على التقدم المحرز في محادثات الدوحة: "أحد أسباب تأخري هو أنني كنت أتعامل مع جهود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، نحن قريبون (إلى التوصل إلى اتفاق) من أي وقت مضى، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق بعد".
وفي وقت سابق، أكدت قطر ومصر وأمريكا، أن كبار المسؤولين من حكوماتها سيجتمعون مرة أخرى في العاصمة المصرية القاهرة بشأن وقف النار في قطاع غزة، قبل نهاية الأسبوع المقبل، معربة عن أمل التوصل لاتفاق وفق الشروط الحالية المطروحة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 40 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهت05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала