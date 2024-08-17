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https://sarabic.ae/20240817/نتنياهو-يوجه-رسالة-لأمريكا-والوسطاء-بعد-ختام-محادثات-الدوحة-1091849816.html
نتنياهو يوجه رسالة لأمريكا والوسطاء بعد ختام محادثات الدوحة
نتنياهو يوجه رسالة لأمريكا والوسطاء بعد ختام محادثات الدوحة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن فريق التفاوض بشأن صفقة المحجتزين، أطلعه اليوم السبت على وضع المحادثات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T17:39+0000
2024-08-17T17:39+0000
بنيامين نتنياهو
قطر
أخبار قطر اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وذكر بيان صادر عن مكتبه أن "فريق التفاوض أعرب لنتنياهو عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية المضي قدما في الصفقة، استنادا إلى الاقتراح الأمريكي الأخير (الذي يسند إلى مخطط 27 مايو/ أيار الماضي)، والذي يتضمن شروطا مقبولة لدى إسرائيل".وتابع البيان أن "من المأمول أن تؤدي الضغوط الشديدة على حركة "حماس" الفلسطينية من جانب أمريكا والوسطاء إلى إزالة معارضتها للمقترح الأمريكي، والسماح بإحراز تقدم ملحوظ في المحادثات".واعتبر المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" الفلسطينية في لبنان، وليد الكيلاني، أن ما تلقته الحركة من معلومات من المفاوضات لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أكدت قطر ومصر وأمريكا، أن كبار المسؤولين من حكوماتها سيجتمعون مرة أخرى في العاصمة المصرية القاهرة بشأن وقف النار في قطاع غزة، قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين في التوصل لاتفاق وفق الشروط الحالية المطروحة.وبدأت يوم الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
https://sarabic.ae/20240816/بيان-قطري-مصري-أمريكي-مشترك-المحادثات-بشأن-غزة-في-قطر-كانت-بناءة-وجرت-في-أجواء-إيجابية-1091820634.html
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
مصر
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بنيامين نتنياهو, قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, مصر, أخبار فلسطين اليوم
بنيامين نتنياهو, قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, مصر, أخبار فلسطين اليوم

نتنياهو يوجه رسالة لأمريكا والوسطاء بعد ختام محادثات الدوحة

17:39 GMT 17.08.2024
© AP Photo / Julia Nikhinsonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Julia Nikhinson
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن فريق التفاوض بشأن صفقة المحجتزين، أطلعه اليوم السبت على وضع المحادثات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكر بيان صادر عن مكتبه أن "فريق التفاوض أعرب لنتنياهو عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية المضي قدما في الصفقة، استنادا إلى الاقتراح الأمريكي الأخير (الذي يسند إلى مخطط 27 مايو/ أيار الماضي)، والذي يتضمن شروطا مقبولة لدى إسرائيل".
وتابع البيان أن "من المأمول أن تؤدي الضغوط الشديدة على حركة "حماس" الفلسطينية من جانب أمريكا والوسطاء إلى إزالة معارضتها للمقترح الأمريكي، والسماح بإحراز تقدم ملحوظ في المحادثات".
واعتبر المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" الفلسطينية في لبنان، وليد الكيلاني، أن ما تلقته الحركة من معلومات من المفاوضات لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
بيان قطري مصري أمريكي مشترك: المحادثات بشأن غزة في قطر كانت بناءة وجرت في أجواء إيجابية
أمس, 14:26 GMT
وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أكدت قطر ومصر وأمريكا، أن كبار المسؤولين من حكوماتها سيجتمعون مرة أخرى في العاصمة المصرية القاهرة بشأن وقف النار في قطاع غزة، قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين في التوصل لاتفاق وفق الشروط الحالية المطروحة.
وبدأت يوم الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
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Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهت05:18 GMT
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