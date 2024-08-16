https://sarabic.ae/20240816/بايدن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-أصبح-أقرب-من-أي-وقت-مضى-1091827958.html

بايدن: وقف إطلاق النار في غزة أصبح "أقرب من أي وقت مضى"

بايدن: وقف إطلاق النار في غزة أصبح "أقرب من أي وقت مضى"

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن "أقرب من أي وقت مضى" ، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T17:10+0000

2024-08-16T17:10+0000

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وقال بايدن للصحفيين معلقا على التقدم المحرز في محادثات الدوحة: "أحد أسباب تأخري هو أنني كنت أتعامل مع جهود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، نحن قريبون (إلى التوصل إلى اتفاق) من أي وقت مضى، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق بعد".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت قطر ومصر وأمريكا، أن كبار المسؤولين من حكوماتها سيجتمعون مرة أخرى في العاصمة المصرية القاهرة بشأن وقف النار في قطاع غزة، قبل نهاية الأسبوع المقبل، معربة عن أمل التوصل لاتفاق وفق الشروط الحالية المطروحة.وذكر البيان، أنه "على مدى الـ48 ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين. كانت هذه المحادثات جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية".وبدأت أمس الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.

https://sarabic.ae/20240816/حماس-ما-وصلنا-من-الدوحة-يوحي-بأن-المفاوضات-لا-تحقق-تطلعات-الشعب-الفلسطيني-1091827443.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم