https://sarabic.ae/20240818/اليونفيل-تعلن-إصابة-3-من-جنودها-في-انفجار-قرب-مركبتهم-جنوبي-لبنان-1091863624.html

"اليونفيل" تعلن إصابة 3 من جنودها في انفجار قرب مركبتهم جنوبي لبنان

"اليونفيل" تعلن إصابة 3 من جنودها في انفجار قرب مركبتهم جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفل"، اليوم الأحد، عن إصابة 3 جنود من عناصرها في محيط بلدة يارين التابعة لقضاء صور جنوبي لبنان. 18.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-18T12:12+0000

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2024-08-18T12:12+0000

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وأفاد بيان صادر عن القوة، بأن "3 جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل، كانوا في دورية أصيبوا صباح اليوم بجروح طفيفة عندما وقع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح بمحيط يارين، في جنوب لبنان". وأضاف البيان أن "جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم"، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث.وذكّرت القوة الأممية، في بيانها، "جميع الأطراف والجهات الفاعلة بمسؤوليتها عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين".يذكر أن "يونيفيل" قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240818/الجيش-الإسرائيلي-يشتبه-بإطلاق-حزب-الله-طائرة-مسيرة-لتصوير-مقر-إقامة-نتنياهو-1091859549.html

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طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل, اليونيفيل, العالم, العالم العربي, الأخبار