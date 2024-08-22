https://sarabic.ae/20240822/حزب-الله-يعلن-عن-استهداف-12-موقعا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1092016436.html
"حزب الله" يعلن عن استهداف 12 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يعلن عن استهداف 12 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني أنه نفذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت 12 موقعاً للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضح الحزب في بيان صدر يوم الجمعة أن هذه العمليات تمت يوم الخميس، حيث شملت قصف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة، مما أدى إلى إصابة مباشرة للهدف.كما أشار البيان إلى أن الحزب شن هجوماً جوياً باستخدام مسيرات انقضاضية استهدفت مواقع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة كريات شمونة، وقصف التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام، بالإضافة إلى مواقع أخرى في محيط المطلة والغجر.في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي بقصف 21 بلدة في جنوب لبنان. وتركزت عمليات القصف في أقضية النبطية، وحاصبيا، ومرجعيون، وبنت جبيل، وصور، حيث استهدفت بلدات عدة بينها كوثرية السياد، كفرشوبا، وبليدا، وميس الجبل، وعيترون، وعيتا الشعب، والناقورة، وزبقين.
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"حزب الله" يعلن عن استهداف 12 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن "حزب الله" اللبناني أنه نفذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت 12 موقعاً للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.
وأوضح الحزب في بيان صدر يوم الجمعة أن هذه العمليات تمت يوم الخميس، حيث شملت قصف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة، مما أدى إلى إصابة مباشرة للهدف.
كما أشار البيان إلى أن الحزب شن هجوماً جوياً باستخدام مسيرات انقضاضية
استهدفت مواقع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة كريات شمونة، وقصف التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام، بالإضافة إلى مواقع أخرى في محيط المطلة والغجر.
في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي بقصف 21 بلدة في جنوب لبنان. وتركزت عمليات القصف في أقضية النبطية، وحاصبيا، ومرجعيون، وبنت جبيل، وصور، حيث استهدفت بلدات عدة بينها كوثرية السياد، كفرشوبا، وبليدا، وميس الجبل، وعيترون، وعيتا الشعب، والناقورة، وزبقين.