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مراسل "سبوتنيك": دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
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غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
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مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
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"حزب الله" يعلن عن استهداف 12 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يعلن عن استهداف 12 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني أنه نفذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت 12 موقعاً للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضح الحزب في بيان صدر يوم الجمعة أن هذه العمليات تمت يوم الخميس، حيث شملت قصف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة، مما أدى إلى إصابة مباشرة للهدف.كما أشار البيان إلى أن الحزب شن هجوماً جوياً باستخدام مسيرات انقضاضية استهدفت مواقع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة كريات شمونة، وقصف التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام، بالإضافة إلى مواقع أخرى في محيط المطلة والغجر.في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي بقصف 21 بلدة في جنوب لبنان. وتركزت عمليات القصف في أقضية النبطية، وحاصبيا، ومرجعيون، وبنت جبيل، وصور، حيث استهدفت بلدات عدة بينها كوثرية السياد، كفرشوبا، وبليدا، وميس الجبل، وعيترون، وعيتا الشعب، والناقورة، وزبقين.
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"حزب الله" يعلن عن استهداف 12 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

22:27 GMT 22.08.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatariتداعيات غارة جوية إسرائيلية في وادي الكفور، قضاء النبطية، جنوب لبنان، 17 أغسطس 2024.
تداعيات غارة جوية إسرائيلية في وادي الكفور، قضاء النبطية، جنوب لبنان، 17 أغسطس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلن "حزب الله" اللبناني أنه نفذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت 12 موقعاً للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.
وأوضح الحزب في بيان صدر يوم الجمعة أن هذه العمليات تمت يوم الخميس، حيث شملت قصف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة، مما أدى إلى إصابة مباشرة للهدف.
أنفاق ضخمة ومقرات محصنة تابعة لـحزب الله في منشأة عماد 4العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن "فوضى وعجز" بسبب مسيرات "حزب الله"
08:41 GMT
كما أشار البيان إلى أن الحزب شن هجوماً جوياً باستخدام مسيرات انقضاضية استهدفت مواقع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة كريات شمونة، وقصف التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام، بالإضافة إلى مواقع أخرى في محيط المطلة والغجر.
في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي بقصف 21 بلدة في جنوب لبنان. وتركزت عمليات القصف في أقضية النبطية، وحاصبيا، ومرجعيون، وبنت جبيل، وصور، حيث استهدفت بلدات عدة بينها كوثرية السياد، كفرشوبا، وبليدا، وميس الجبل، وعيترون، وعيتا الشعب، والناقورة، وزبقين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان21:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان 15:20 GMT
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