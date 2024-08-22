https://sarabic.ae/20240822/الإعلام-الإسرائيلي-يتحدث-عن-فوضى-وعجز-بسبب-مسيرات-حزب-الله-1091984221.html

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن "فوضى وعجز" بسبب مسيرات "حزب الله"

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن "فوضى وعجز" بسبب مسيرات "حزب الله"

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة إسرائيلية أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ"حزب الله"، وخاصة تلك المصممة لجمع المعلومات الاستخبارية، دون رصدها من أنظمة الإنذار، تُسهم في... 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T08:41+0000

2024-08-22T08:41+0000

2024-08-22T08:41+0000

إسرائيل

لبنان

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091801603_0:22:1349:781_1920x0_80_0_0_271489d7decf65bdb1e524c6a6f9d04e.png

وقالت الصحيفة: "العديد من الطائرات المسيرة، وخاصة تلك المخصصة لجمع المعلومات الاستخبارية، تمكنت من الوصول دون عوائق إلى حيفا وحتى أبعد من ذلك، دون أن تكتشفها أنظمة الإنذار أثناء عبورها من لبنان".وبحسب الصحيفة، حلّقت يوم أمس الأربعاء، 3 طائرات هجومية فوق الجولان في منطقة كاتسري ، متجنبة محاولات الجيش الإسرائيلي لاعتراضها، تم اعتراض واحدة فقط، بينما المسيرتين الأخريين حققتا هدفهما، وأصيب شخص بجروح متوسطة الخطورة.ويواصل "حزب الله" تصعيد الأعمال العسكرية ضد إسرائيل، وهذا جزء آخر من هذا التصعيد الذي بدأ قبل أسبوع بهجمات على شامير في سهل الحولة شمال إسرائيل.وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 10 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا في الجنوب اللبناني، علاوة على قيام إسرائيل بشكل متكرر، باستهداف عناصر وقادة ميدانيين في "حزب الله".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.مسؤول إيراني: الرد على إسرائيل حتمي ودرسنا تبعات القرارإعلام: "حزب الله" تحرر من القيود التي أجلت رده على اغتيال فؤاد شكر

https://sarabic.ae/20240821/حزب-الله-يعلن-عن-استهداف-12-موقعا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1091979014.html

إسرائيل

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار حزب الله