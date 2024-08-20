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https://sarabic.ae/20240820/إعلام-حزب-الله-تحرر-من-القيود-التي-أجلت-رده-على-اغتيال-فؤاد-شكر-1091913568.html
إعلام: "حزب الله" تحرر من القيود التي أجلت رده على اغتيال فؤاد شكر
إعلام: "حزب الله" تحرر من القيود التي أجلت رده على اغتيال فؤاد شكر
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام إلى أن "حزب الله" اللبناني حدد طريقة رده على عملية اغتيال القيادي بالحزب فؤاد شكر، التي نفذتها إسرائيل. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T08:06+0000
2024-08-20T08:06+0000
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وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن تأجيل رد "حزب الله" على إسرائيل كان مرتبطا بالمفاوضات بين حماس وتل أبيب، مشيرا إلى أن لحظة إعلان الحركة معارضتها للمقترح الجديد الخاص بالتفاوض تمثل سببا لتحرره من القويد التي جعلته يؤجل الرد. وتابعت: "كان هدف "حزب الله" من التأجيل هو تجنب اتهامه بعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".ولفتت إلى أن "رد "حزب الله" جاهز وتم اختيار الهدف بعناية حتى لا يتم استغلاله للتصعيد وتوسيع الحرب من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".وأوضحت أن "حزب الله" يتوعد إسرائيل بما وصفه بـ"معركة استنزاف" تستهدف المدن الإسرائيلية إذا قرر نتنياهو التصعيد واستهداف مرافق حيوية في لبنان.وأعلنت حركة "حماس" عدم موافقتها على أي صيغة تفاوض تم اقتراحها بعد الـ2 من يوليو/ تموز الماضي، وذلك بعد تراجع نتنياهو عن مقترح بايدن وتحويله إلى مقترح آخر.وكانت إسرائيل، قد أعلنت الشهر الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، بعدها بساعات، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240817/إسرائيل-تعلن-استهداف-قيادي-ميداني-في-حزب-الله-فيديو-1091844837.html
https://sarabic.ae/20240817/مسؤولون-إسرائيليون-إيران-وحزب-الله-خفضا-مستوى-جاهزية-وحداتهما-الصاروخية-1091834643.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: "حزب الله" تحرر من القيود التي أجلت رده على اغتيال فؤاد شكر

08:06 GMT 20.08.2024
© Photo / الإعلام الحربي لحزب الله أنفاق ضخمة ومقرات محصنة تابعة لـ"حزب الله" في منشأة "عماد 4"العسكرية
أنفاق ضخمة ومقرات محصنة تابعة لـحزب الله في منشأة عماد 4العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Photo / الإعلام الحربي لحزب الله
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أشارت وسائل إعلام إلى أن "حزب الله" اللبناني حدد طريقة رده على عملية اغتيال القيادي بالحزب فؤاد شكر، التي نفذتها إسرائيل.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن تأجيل رد "حزب الله" على إسرائيل كان مرتبطا بالمفاوضات بين حماس وتل أبيب، مشيرا إلى أن لحظة إعلان الحركة معارضتها للمقترح الجديد الخاص بالتفاوض تمثل سببا لتحرره من القويد التي جعلته يؤجل الرد.
وتابعت: "كان هدف "حزب الله" من التأجيل هو تجنب اتهامه بعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".
ولفتت إلى أن "رد "حزب الله" جاهز وتم اختيار الهدف بعناية حتى لا يتم استغلاله للتصعيد وتوسيع الحرب من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
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17 أغسطس, 12:44 GMT
وأوضحت أن "حزب الله" يتوعد إسرائيل بما وصفه بـ"معركة استنزاف" تستهدف المدن الإسرائيلية إذا قرر نتنياهو التصعيد واستهداف مرافق حيوية في لبنان.
وأعلنت حركة "حماس" عدم موافقتها على أي صيغة تفاوض تم اقتراحها بعد الـ2 من يوليو/ تموز الماضي، وذلك بعد تراجع نتنياهو عن مقترح بايدن وتحويله إلى مقترح آخر.
وكانت إسرائيل، قد أعلنت الشهر الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، بعدها بساعات، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
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وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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