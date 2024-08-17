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إسرائيل تعلن استهداف قيادي ميداني في "حزب الله"... فيديو
إسرائيل تعلن استهداف قيادي ميداني في "حزب الله"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استهدافه قائد قوة في وحدة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في منطقة صور جنوبي لبنان. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T12:44+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قواته "نجحت في القضاء، من خلال غارة جوية، على حسين إبراهيم كاسب، في منطقة صور اللبنانية".وبحسب البيان، فإن كاسب كان يشغل منصب قائد قوة في وحدة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله".وكانت تقارير لبنانية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن الطيران المسيّر التابع للجيش الإسرائيلي استهدف دراجة نارية في منطقة قدموس شمال شرق مدينة صور جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل قائدها.وقالت إن "المعلومات تشير إلى أن المستهدف من عناصر "حزب الله".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240817/إصابتان-إثر-قصف-من-جنوب-لبنان-على-إسرائيل-وحزب-الله-يعلن-استهداف-مستوطنة-إييليت-هشاحر-لأول-مرة-1091841367.html
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طوفان الأقصى, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تعلن استهداف قيادي ميداني في "حزب الله"... فيديو

12:44 GMT 17.08.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استهدافه قائد قوة في وحدة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في منطقة صور جنوبي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قواته "نجحت في القضاء، من خلال غارة جوية، على حسين إبراهيم كاسب، في منطقة صور اللبنانية".
وبحسب البيان، فإن كاسب كان يشغل منصب قائد قوة في وحدة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله".
وكانت تقارير لبنانية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن الطيران المسيّر التابع للجيش الإسرائيلي استهدف دراجة نارية في منطقة قدموس شمال شرق مدينة صور جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل قائدها.
وقالت إن "المعلومات تشير إلى أن المستهدف من عناصر "حزب الله".
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
إصابتان إثر قصف من جنوب لبنان على إسرائيل.. و"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة "إييليت هشاحر" لأول مرة
09:59 GMT
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهت05:18 GMT
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